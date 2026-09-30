Els demòcrates plantegen excepcions al nivell A1 de català per a la primera renovació del permís d’immigració

El grup parlamentari Demòcrata ha entrat 14 esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei qualificada d’Immigració, entre les quals destaca la creació d’una nova autorització temporal vinculada a una obra o activitat determinada. La proposta concreta així la mesura avançada aquest dimarts pel cap de Govern, Xavier Espot, amb l’objectiu de cobrir necessitats puntuals de mà d’obra sense que les autoritzacions tinguin caràcter permanent. L’autorització tindrà un màxim de 24 mesos i s’extingirà quan finalitzi la feina que n’ha justificat l’atorgament, sense possibilitat de pròrroga. A més, el titular no podrà obtenir una nova autorització temporal d’aquest tipus fins que hagi transcorregut el termini que posteriorment es determini per reglament.
Les esmenes també introdueixen més flexibilitat per accedir al reagrupament familiar en determinats sectors considerats estratègics, concretament el sanitari, el sociosanitari i l’educatiu. En aquests casos es preveu una excepció en l’obligació d’acreditar suficients mitjans econòmics quan la persona disposi d’un contracte de treball vigent en alguna d’aquestes ocupacions i «el ministeri competent certifiqui l’existència d’una necessitat de país respecte d’aquella ocupació». D’aquesta manera, el reagrupament familiar no s’eximiria de manera general dels requisits econòmics, sinó que s’introduiria una excepció vinculada a professions concretes i condicionada a l’existència d’una necessitat de país certificada pel ministeri corresponent.
Un altre bloc de les esmenes afecta el requisit de coneixement del català per obtenir la primera renovació del permís d’immigració. La proposta manté l’exigència del nivell A1, però permet excepcions puntuals per a les persones que no hagin superat la prova i continuïn la seva formació, així com en determinades circumstàncies relacionades amb la mobilitat geogràfica exigida per la professió, la durada limitada de l’activitat o situacions personals objectives. En aquest darrer supòsit, la situació haurà d’estar degudament acreditada mitjançant una avaluació individualitzada. Les excepcions, però, només afectaran la primera renovació i no modificaran l’obligació d’acreditar el nivell A2 de català en la segona renovació del permís.
Finalment, la formació proposa agilitzar la contractació davant necessitats urgents d’esportistes professionals que participin en competicions internacionals i de personal sanitari que presti serveis al SAAS. Quan aquestes persones no puguin presentar inicialment tots els certificats d’antecedents penals requerits, podran acollir-se a un règim condicional de sis mesos per completar la documentació. Si transcorregut aquest termini no s’han pogut aportar els antecedents penals corresponents al país de residència o d’origen, es denegarà la sol·licitud inicial de l’autorització d’immigració.