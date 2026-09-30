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  • El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, amb la candidatura com a Reserva de la Biosfera. | SFGA / JAViladot
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Presentada oficialment

La candidatura a Reserva de la Biosfera fa el salt a la UNESCO amb l’objectiu de convertir-se en un projecte de país

Casal dona per superats els desacords amb el Comú d'Escaldes després de trobar «l'encaix» que havia impedit poder avançar amb la proposta

Govern ha aprovat i presentada oficialment davant la UNESCO la candidatura d’Andorra com a Reserva de la Biosfera, dins del programa Home i Biosfera (MAB). Segons ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, es tracta d’un projecte que es va iniciar fa ja vuit anys i que planteja que la futura reserva englobi la totalitat del país, convertint el Principat en el primer Estat que presenta una candidatura d’aquest abast. «Andorra va un pas més enllà i som el primer país del món que presentem una candidatura a nivell global», ha destacat Casal, qui també ha assenyalat que aproximadament el 90% del territori andorrà és «verge», format per llacs, muntanyes, serres i pics.

«L’estructura de la zonificació inclou les zones nucli corresponents als parcs naturals, una zona tampó, que afavoreix la connectivitat ecològica, i la zona de transició, que comprèn els nuclis habitats i les activitats econòmiques del país», ha explicat el ministre. Cal destacar que, entre els principals actius que sustenten el projecte, hi ha els parcs naturals de Sorteny i del Comapedrosa, així com la Vall del Madriu-Perafita-Claror i el conjunt dels paisatges de muntanya. A aquests espais cal sumar, segons Casal, iniciatives més recents com el Parc Natural Nacional de les Valls de Canillo i Ordino i el projecte del Parc Natural dels Pessons.

«L’estructura de la zonificació inclou les zones nucli corresponents als parcs naturals, una zona tampó, i la zona de transició, que comprèn els nuclis habitats i les activitats econòmiques» – Guillem Casal

La presentació de la candidatura arriba, però, després d’un procés en què les diferències entre el Govern i el Comú d’Escaldes van dificultar que el projecte avancés: «Fa dos anys no vam poder trobar el punt de coordinació, i abans d’acabar aquest estiu vam trobar l’encaix», ha manifestat Casal, apuntant que els esculls s’han resolt «amb diàleg, disposició i entesa per les dues parts». En aquest sentit, també ha indicat que s’ha mantingut una comunicació fluida amb tots els comuns per poder culminar la candidatura, tot i reconèixer les «friccions» sorgides durant el procés, les quals considera que han de permetre «aprendre de cara al futur».

Precisament, i sobre el futur funcionament del projecte, Casal ha volgut aclarir que el reconeixement com a Reserva de la Biosfera no suposaria crear una nova figura jurídica de protecció sobre la totalitat del territori andorrà. «No es tracta d’una figura de protecció efectiva del territori», ha remarcat, definint el projecte com una iniciativa «de sensibilització i de posada en comú de les polítiques públiques que no té força jurídica com a tal». En aquesta línia, també ha incidit en el fet que «no comporta una creació d’una nova administració, no generem noves despeses, ni modifica especialment les competències de les institucions existents».

«Fa dos anys no vam poder trobar el punt de coordinació [amb Escaldes], i abans d’acabar aquest estiu vam trobar l’encaix […] Amb diàleg, disposició i entesa per les dues parts» – Guillem Casal

Ara, amb la documentació ja presentada, el procediment passa a mans de la UNESCO. Casal ha assenyalat que correspondrà a l’organisme internacional acabar de determinar els terminis, tot i que durant els mesos d’octubre i novembre està prevista la revisió de la candidatura i al desembre començarà la fase d’avaluació. Posteriorment, el procés preveu una visita d’experts de la UNESCO sobre el terreny, durant la qual «segurament» es requerirà informació complementària abans que l’organisme pugui prendre la decisió definitiva.

El Parc Nacional pren forma amb una gestió a dues bandes i una aportació de l’Executiu de 440.000 euros anuals

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