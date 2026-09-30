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Alex Montero Carrer
  • Societat
Esmenes parlamentàries

El PS vol flexibilitzar el reagrupament de professions essencials i reforçar la protecció davant la violència de gènere

Les esmenes plantegen criteris adaptats per als professionals sanitaris i educatius i més protecció administrativa per a les víctimes de violència

El grup parlamentari socialdemòcrata (PS) ha presentat aquest dimecres quatre esmenes al projecte de modificació de la Llei qualificada d’immigració amb les quals planteja flexibilitzar el règim de reagrupament familiar per als professionals dels serveis essencials i reforçar la protecció de les víctimes de violència de gènere o domèstica. Una de les propostes passa per establir un règim específic de reagrupament familiar per als professionals que treballen en serveis essencials, especialment en els àmbits sanitari i educatiu. Segons exposa la formació, aquest mecanisme incorporaria criteris econòmics adaptats i procediments simplificats i prioritaris, amb la voluntat de facilitar la incorporació i la permanència al país de professionals qualificats.

En aquest sentit, la formació vincula la modificació amb les necessitats de personal dels serveis essencials, plantejant que les condicions actuals del reagrupament familiar puguin adaptar-se a les particularitats d’aquests professionals, amb l’objectiu que la normativa d’immigració permeti compatibilitzar les necessitats d’aquests sectors amb el dret al reagrupament familiar. A més, les esmenes incorporen un règim específic per a les víctimes de violència de gènere o domèstica, per a les quals els socialdemòcrates proposen flexibilitzar els requisits exigits en matèria de reagrupament.

En aquest sentit, la proposta preveu reforçar-ne la protecció i garantir que la seva situació administrativa sigui independent de la de l’agressor, evitant així que aquesta vinculació pugui condicionar la seva situació al país. Així, el grup parlamentari planteja fixar un termini màxim de sis mesos perquè el Govern aprovi el desplegament reglamentari necessari per aplicar les modificacions previstes. Amb les quatre esmenes, la formació defensa que la legislació migratòria pugui conciliar les necessitats dels serveis essencials, el reagrupament familiar i la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat.

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