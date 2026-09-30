La rebaixa dels carburants, amb descomptes de 15 cèntims al gasoil i 20 cèntims a la gasolina durant l’octubre

Govern donarà continuïtat a les mesures per reduir el preu dels carburants amb una nova rebaixa que, a partir d’aquest dijous, arribarà als 15 cèntims per litre en el cas del gasoil i als 20 cèntims en el de la gasolina. La mesura, acordada amb el sector importador i distribuïdor, s’anirà reduint progressivament durant els pròxims mesos i es mantindrà fins al novembre per al gasoil i fins al desembre per a les gasolines. En concret, durant l’octubre el gasoil tindrà una reducció de 15 cèntims per litre, dels quals 10 seran assumits per Govern i cinc pels operadors. En el cas de la gasolina, la rebaixa arribarà als 20 cèntims per litre, amb 13 cèntims a càrrec de l’Executiu i set aportats pels operadors.
La reducció, però, no es mantindrà en els mateixos imports durant tot el període. Al novembre, el descompte del gasoil passarà dels 15 als vuit cèntims per litre i deixarà d’aplicar-se al desembre. Pel que fa a les gasolines, la rebaixa es reduirà progressivament dels 20 cèntims d’octubre als 13 cèntims al novembre i als sis cèntims al desembre, abans de finalitzar la mesura. Val a dir que, per poder aplicar aquests descomptes, l’Executiu tornarà a promoure una modificació de la Llei de mesures temporals per fer front a l’increment dels preus dels hidrocarburs, la qual s’haurà d’aprovar en la pròxima sessió de Consell General.
Govern tornarà a promoure una modificació de la Llei de mesures temporals per fer front a l’increment dels preus dels hidrocarburs, la qual s’haurà d’aprovar en la pròxima sessió de Consell General
Tanmateix, i sobre la possibilitat d’incorporar al text alguna clàusula que permeti modificar automàticament les rebaixes en funció de les decisions que adopti Espanya, Lladós ha descartat que el sistema andorrà funcioni de manera automàtica. «És evident que mirem les evolucions a Espanya, però no és mimètic. Adaptem en funció dels marges que tenim», ha explicat, tot afegint que «no és voluntat replicar el que fan altres països, sinó adaptar la competitivitat dels nostres operadors al que faci el mercat internacional». «Això permet més flexibilitat, tot i que és més feina administrativa», ha apuntat el ministre de Finances, Ramon Lladós.
Així, la decisió dona continuïtat a les mesures aplicades durant els darrers mesos davant l’evolució dels preus dels carburants. Aquest mateix mes de setembre, l’ens ja havia elevat fins als 15 cèntims per litre la rebaixa del gasoil, després d’incrementar fins als 10 cèntims la devolució de l’impost especial i sumar-hi els cinc cèntims aportats pels operadors. Una decisió que va venir donada per la necessitat de mantenir el diferencial de preus respecte d’Espanya, després que s’anunciés una rebaixa de 20 cèntims per litre de gasoil a partir de l’1 de setembre.