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  • Les habitacions del nou hotel de Caldea podrien estar enllestides al novembre. | Marvin Arquíñigo
Agències
Darrers serrells per tancar

Gili preveu que les habitacions del nou hotel de Caldea estiguin preparades al novembre per rebre els primers clients

El trasllat del taller tèxtil i de vidre allibera espai al termolúdic i permet estrenar una nova seu que arrenca el curs amb un centenar d’inscrits

Caldea treballa per començar a comercialitzar al novembre les habitacions del nou hotel i arribar així a l’inici de la temporada d’hivern i de Nadal amb el projecte en funcionament. Així ho ha explicat la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, incidint en què aquest és el calendari amb què es treballa i que les obres encaren la recta final. «El fet que les habitacions puguin estar preparades pel mes de novembre és l’escenari amb el qual s’està treballant. Era molt important per Caldea poder iniciar aquesta temporada d’hivern, de Nadal, amb aquestes habitacions, i s’estan collant molt les empreses perquè així sigui», ha manifestat la mandatària.

En aquest sentit, Gili s’ha mostrat confiada en el funcionament del nou allotjament, tenint en compte el nombre de persones que passen habitualment pel centre termolúdic i el volum limitat d’habitacions que oferirà. «Es tracta de poques habitacions en relació amb el gran volum de visitants que rep Caldea, però, en principi, tenim bastant certesa que aquest hotel hauria de funcionar», ha assenyalat la cònsol. Val a dir que l’avançament del projecte està relacionat amb el trasllat del taller tèxtil i de vidre, el qual fins ara ocupava espais a Caldea i que avui inicia el curs en unes noves instal·lacions a l’avinguda del Fener. El canvi també permet ampliar les dependències destinades, el qual comença l’activitat amb rècord d’un centenar d’inscrits.

«Es tracta de poques habitacions en relació amb el gran volum de visitants que rep Caldea, però, en principi, tenim bastant certesa que aquest hotel hauria de funcionar» – Rosa Gili

Així, les noves instal·lacions són uns locals que el comú va rebre en espècie arran d’una cessió urbanística i permeten al taller disposar de cent metres quadrats més que a l’anterior ubicació. «Això és alguna cosa més que un taller. És una manera de relacionar-se, és una manera de teixir amistats que queden en el pas del temps», ha valorat el conseller de Cultura, Valentí Closa, tot incidint que l’activitat va «molt més enllà» de l’oferta formativa i té també un component de «cohesió social». Els locals disposen d’una superfície total de 1.200 metres quadrats i no estaran destinats exclusivament al taller, ja que també acolliran el servei de Circulació i les instal·lacions de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu.

Pel que fa al taller, les dependències incorporen una cuina, una biblioteca i espais específics per treballar el vidre, el ferro i els telers, a més d’una nova sala polivalent destinada a diferents activitats. El responsable del taller, Carlos Fernández, ha explicat que aquest espai permetrà acollir, entre altres propostes, les xerrades de ‘Per amor a l’art’, les quals arriben enguany a la 20a edició. A més, el trasllat coincideix també amb nous projectes vinculats al taller de cara a l’any vinent, com per exemple una exposició relacionada amb el tèxtil en col·laboració amb la Real Fábrica de Tapices espanyola, després que representants de l’entitat coneguessin el projecte de la parròquia i «sortissin meravellats».

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