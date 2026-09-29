Govern crearà una quota per contractar treballadors durant el temps que requereixi cada obra o servei específic

Govern vol crear una nova tipologia d’autorització d’immigració vinculada a la durada concreta d’una obra o d’un servei, una fórmula que no quedarà limitada al sector de la construcció i que es podrà estendre a altres activitats amb necessitats puntuals de mà d’obra. Així ho ha anunciat el cap de Govern, Xavier Espot, durant la presentació dels resultats de l’informe econòmic 2025 de la Cambra de Comerç, des d’on ha reconegut les dificultats del teixit empresarial per cobrir determinats llocs de treball. «Sabem que la disponibilitat de mà d’obra s’ha convertit en un factor determinant per a la continuïtat dels projectes, per al desenvolupament de l’activitat i per a la competitivitat de diversos sectors productius», ha exposat.
Així doncs, l’objectiu de l’ens governamental passaria per adaptar les autoritzacions a les necessitats temporals reals de cada projecte, evitant que les empreses hagin de recórrer necessàriament a una quota general o temporal que pot no encaixar amb els terminis de la feina. Espot ho ha exemplificat amb el cas d’una empresa adjudicatària d’una obra que necessiti «quatre paletes per una obra que durarà 24 mesos i dos enginyers, però només els necessitarà 12 mesos». En aquest cas, l’empresa hauria de demanar «una quota específica per aquestes persones per la durada d’aquesta obra o d’aquest servei, en lloc de la quota general o de la quota temporal, que són períodes a vegades massa llargs o massa curts».
«Sabem que la disponibilitat de mà d’obra s’ha convertit en un factor determinant per a la continuïtat dels projectes i per a la competitivitat de sectors productius» – Xavier Espot
La mesura, però, no es limitarà només al sector de la construcció, ja que també podrà arribar «als sectors, per exemple, de la prestació de serveis professionals o a tots aquells que la feina consisteixi en una obra o servei determinat». En aquest sentit, i per tal d’accelerar-ne l’aplicació, Govern no vol impulsar una nova modificació legislativa ‘des de zero’, sinó incorporar el canvi a través d’una esmena (impulsada des de la majoria de Demòcrates) a la modificació de la Llei d’immigració que ja es troba en tràmit parlamentari: «La nostra voluntat és ampliar la tipologia d’autoritzacions d’immigració i fer-ho no únicament en el sector de la construcció, sinó també en altres activitats», amb l’objectiu, doncs, de disposar «d’un marc que ens permeti respondre amb més agilitat a les necessitats reals del teixit productiu».
Tanmateix, semblaria ser que encara queden alguns darrers serrells per acabar de concretar, com per exemple les condicions que hauran de complir les empreses i els treballadors que s’hi acullin. «No serà més flexible que el que es pugui exigir per la via de la quota general o temporal», ha puntualitzat el cap de Govern, qui ha evitat, però, fixar una data per a l’aprovació perquè dependrà de la tramitació parlamentària, tot i considerar que «molt breument es podrà aprovar». A més, també s’harà de tenir en compte la ‘convivència’ amb el ritme de creixement demogràfic més pausat que vol tenir en compte Govern: «Evidentment, la competitivitat de les nostres empreses és important, però la nostra cohesió social i la capacitat d’acollida també ho són».
«Evidentment, la competitivitat de les nostres empreses és important, però la nostra cohesió social i la nostra capacitat d’acollida també ho són» – Xavier Espot
«Tothom està d’acord que no podríem continuar creixent amb un ritme d’entre el 4 i el 5% anual pel que fa a la nostra població», ha afegit Espot, defensant que algunes mesures limitatives sobre les quotes han estat necessàries per «moderar aquest creixement». En aquesta línia, Espot també ha relacionat aquesta nova fórmula amb la contractació en origen, assenyalant que «el que volem és que la gent que vingui aquí ho faci en condicions de major previsibilitat». Tanmateix, el fet que una persona arribi vinculada a un projecte concret no impediria necessàriament la seva continuïtat al país, ja que «si continua havent-hi feina i aquesta persona s’integra, es puguin trobar mecanismes per poder prolongar el seu contracte».
Així i tot, i qüestionat pels primers passos de la contractació en origen, el cap de Govern ha admès que la implantació encara necessita recorregut: «És veritat que costa, perquè al final hi ha una sèrie d’obligacions empresarials associades. Jo crec que s’ha de donar a conèixer, s’ha de fer pedagogia, s’han d’explicar les bondats d’aquesta modalitat, i confio que funcionarà», ha manifestat, tot remarcant que l’Executiu facilitarà les xifres concretes més endavant i demanant marge per valorar-ne els resultats. «Sortim de la temporada d’estiu, ara ve la temporada d’hivern i també hem de donar un termini de marge», ha conclòs el mandatari governamental.