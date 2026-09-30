Localitzat sense vida l’home de 47 anys desaparegut des de dissabte al migdia després de quatre dies de recerca

La Policia ha informat aquest dimecres que s’ha localitzat el cos sense vida de l’home de 47 anys i resident a Ordino que es trobava desaparegut des de dissabte. Per respecte a la família, el cos d’ordre no facilitarà més detalls sobre el cas. La troballa posa fi al dispositiu de recerca que aquest dimecres havia mobilitzat una setantena de persones, entre efectius dels Bombers, la Policia, la Creu Roja, la Duana i els Banders. Durant la jornada d’ahir dimarts, les tasques s’havien centrat especialment a la zona d’Anyós.
Abans de confirmar-se la troballa, els Bombers havien explicat a aquesta casa que els equips treballaven per descartar progressivament diferents zones i sectors. «Volem descartar zones on no estigui i anem treballant per anar descartant més zones, més sectors», havien assenyalat. La recerca sobre el terreny es desenvolupava mitjançant el grup de rescat caní del cos i equips de persones que pentinaven a peu diferents sectors de muntanya. «Fem gent establerta de punta a punta del sector, amb tota la gent pel mig, i anem caminant per la muntanya i pentinant tota la zona», havien detallat des dels Bombers.
La recerca s’havia activat dissabte a la nit, després que la família alertés que no tenia notícies de l’home des del migdia d’aquell mateix dia. L’home, de nom Eduard, tenia 47 anys, residia a Ordino i feia 1,76 metres d’alçada. L’última vegada que havia estat vist portava pantalons blaus, un polo vermell de màniga curta, sabatilles blanques i una motxilla fosca.