Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Localitzat sense vida l’home de 47 anys desaparegut des de dissabte al migdia després de quatre dies de recerca. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Fi del dispositiu

Localitzat sense vida l’home de 47 anys desaparegut des de dissabte al migdia després de quatre dies de recerca

La troballa posa fi al dispositiu que havia mobilitzat fins a una setantena d’efectius de Bombers, Policia, Creu Roja, Duana i Banders

La Policia ha informat aquest dimecres que s’ha localitzat el cos sense vida de l’home de 47 anys i resident a Ordino que es trobava desaparegut des de dissabte. Per respecte a la família, el cos d’ordre no facilitarà més detalls sobre el cas. La troballa posa fi al dispositiu de recerca que aquest dimecres havia mobilitzat una setantena de persones, entre efectius dels Bombers, la Policia, la Creu Roja, la Duana i els Banders. Durant la jornada d’ahir dimarts, les tasques s’havien centrat especialment a la zona d’Anyós.

Abans de confirmar-se la troballa, els Bombers havien explicat a aquesta casa que els equips treballaven per descartar progressivament diferents zones i sectors. «Volem descartar zones on no estigui i anem treballant per anar descartant més zones, més sectors», havien assenyalat. La recerca sobre el terreny es desenvolupava mitjançant el grup de rescat caní del cos i equips de persones que pentinaven a peu diferents sectors de muntanya. «Fem gent establerta de punta a punta del sector, amb tota la gent pel mig, i anem caminant per la muntanya i pentinant tota la zona», havien detallat des dels Bombers.

La recerca s’havia activat dissabte a la nit, després que la família alertés que no tenia notícies de l’home des del migdia d’aquell mateix dia. L’home, de nom Eduard, tenia 47 anys, residia a Ordino i feia 1,76 metres d’alçada. L’última vegada que havia estat vist portava pantalons blaus, un polo vermell de màniga curta, sabatilles blanques i una motxilla fosca.

La Policia demana col·laboració ciutadana per trobar l’home de 47 anys desaparegut des de dissabte al migdia

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La rebaixa dels carburants, amb descomptes de 15 cèntims al gasoil i 20 cèntims a la gasolina durant l’octubre
El Centre Caní veu poc probable que el gos llop sigui d’Andorra i apunta que podria haver arribat de fora del país
La Creu Roja es marca el repte d’arribar fins a les 300 donacions en la nova campanya al Lycée Comte de Foix

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El PS vol flexibilitzar el reagrupament de professions essencials i reforçar la protecció davant la violència de gènere
  • Societat
La ‘baixa’ mobilització no rebaixa la pressió per una despenalització de l’avortament que continua pendent
  • Societat
Els treballadors de la Fundació Meritxell interrompen l’acte inaugural amb xiulets per reclamar millores laborals
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Gili preveu que les habitacions del nou hotel de Caldea estiguin preparades al novembre per rebre els primers clients
  • Parròquies, Societat
La Massana tira endavant el mirador de l’Alt de la Capa malgrat les més de 2.000 ‘veus’ que reclamen frenar el projecte
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella destina més de 428.000 euros a renovar l’actual sistema de bombeig d’aigua de l’Estadi Comunal
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu