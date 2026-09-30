Govern avala la llei de consulta dels comuns, però planteja que les consultes puguin funcionar en els dos sentits

Criteri favorable per part de Govern a la Proposició de llei de concertació i consulta institucional presentada pels comuns, tot i diverses observacions. Entre aquestes, l’Executiu demana reflexionar sobre si el mecanisme de consulta previst al text hauria de funcionar de manera recíproca, ja que la proposició planteja que els comuns disposin d’un procediment de consulta davant de normatives o reglaments impulsats per Govern que puguin afectar polítiques de competència comunal. «Govern demana al Consell General que reflexioni si aquest procediment de consulta ha de ser bidireccional i que, per tant, si Govern també ha de tenir un procés de consulta o un procés d’informació respecte a les ordinacions, als reglaments o a la normativa que es pugui desenvolupar des de l’àmbit comunal», ha exposat el ministre portaveu, Guillem Casal.
Una altra de les qüestions plantejades per l’Executiu és que els nous mecanismes de consulta no acabin alentint l’elaboració de normatives, reglaments o lleis. En aquest sentit, Casal ha defensat la necessitat de «garantir que els nous procediments no comportin o no comprometin l’agilitat normativa» i que els informes previs se centrin en afectacions «reals i raonables» de les competències, en lloc de basar-se en «dubtes genèrics». Així i tot, i malgrat aquestes observacions, Govern valora favorablement el plantejament general de la proposició i recorda que la iniciativa respon a les recomanacions del Consell d’Europa per reforçar i institucionalitzar els mecanismes de consulta entre les administracions locals i l’Estat.
«Compartim l’objectiu d’aprofundir en la col·laboració institucional i, per tant, seguir en aquesta discussió permanent entre el Govern, els comuns i el Consell General, que ja ho fem de forma habitual», ha assenyalat Casal, tot defensant que la proposició permet reforçar «un principi que ja existeix a Andorra, que és aquest diàleg permanent» entre les administracions. A més, el criteri de l’Executiu incorpora encara una altra observació sobre com s’ha de determinar quan una decisió afecta l’autonomia o el finançament dels comuns. Casal ha indicat que aquest és un dels aspectes que «s’hauria de millorar en aquesta proposició de llei», amb l’objectiu que el concepte quedi més clarament definit i no doni peu a interpretacions massa àmplies.