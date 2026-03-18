Els comerciants del Pas constaten una recuperació “dins la normalitat” tot i el mal temps durant el cap de setmana

El primer cap de setmana complet després de la reobertura de la carretera RN20 ha deixat al Pas de la Casa una activitat comercial que el sector situa dins dels paràmetres habituals per a aquesta època de l’any, tot i l’impacte de la meteorologia. En aquest sentit, el president de la Unió de Comerciants de Tabac (UCAT), Raül Calvo, ha assenyalat que “des del primer moment la venda s’hauria normalitzat de forma bastant regular”, i ha afegit que la setmana ha estat “més o menys un mes de març normal”. Així i tot, sí que ha matisat que diumenge “no va ser un dia massa reeixit perquè el temps tampoc no acompanyava gaire”.
En la mateixa línia, el representant del Consell Econòmic i Social del Pas i president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas, ha assenyalat que “la setmana sí que ha estat força bé” i que el dia de la reobertura “es va notar molt”, mantenint-se una línia similar durant la resta de dies. Tanmateix, ha indicat que el cap de setmana “no el podem agafar com a significatiu” perquè “hi ha hagut aquest imponderant” del temps, el qual ha comportat “menys afluència de gent”.
Per altra banda, el president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, ha afirmat que el cap de setmana ha estat “una mica estancat” perquè “va fer bastant dolent, va nevar molt” i “vam treballar molt menys del que tocava”. Amb tot, ha assenyalat que “entre setmana estem treballant bastant bé” i que la situació actual se situa “més o menys com els valors de l’any passat”.
Des del sector coincideixen a assenyalar, però, que la reactivació no permetrà compensar les pèrdues acumulades. “Difícilment tindrem una situació que arribi a compensar les pèrdues que s’han produït durant tot aquest hivern”, ha ponderat Calvo, mentre que Mas ha apuntat que “la compensació no la tindrem, això és claríssim”. Ramon, per la seva banda, ha assegurat que “això no ho compensarem en tot l’any”, excepte en cas que es doni un escenari excepcional.
Pel que fa a la campanya d’Andorra Turisme i al calendari de les obres, Calvo ha indicat que “tot està bastant en espera” i ha remarcat la importància de conèixer “quin serà el calendari de futur de treballs” i el seu impacte. Mas, per la seva banda, ha assenyalat que la campanya “sembla que s’ha posat en marxa”, tot i que ha indicat que “de moment no ens ha arribat res” sobre les obres.
Per la seva banda, un dels representants dels comerciants al Consell Econòmic i Social (CES), Gerard Pifarré, ha apuntat que el sector viu la situació amb “una alegria continguda”, ja que, tot i haver “reprès una mica l’activitat perduda”, considera que “encara veiem que no acaba d’arrencar com esperàvem”. En aquest context, ha avançat que es plantejaran possibles mesures, com “fer algun tipus de promocions de carburant” o accions de comunicació per incentivar l’afluència.
Precisament, aquest dimecres a la tarda està prevista una reunió del CES per analitzar la situació. Mas ha explicat que servirà per “fer una anàlisi de la situació viscuda, de la situació actual” i per compartir “un intercanvi d’opinions” entre els diferents actors implicats, així com per valorar la repercussió tant en l’àmbit comercial com administratiu.