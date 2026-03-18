  Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Primeres valoracions de la reobertura de l'RN20

Els comerciants del Pas constaten una recuperació “dins la normalitat” tot i el mal temps durant el cap de setmana

El sector, qui analitzarà la situació aquest mateix dimecres, assenyala que l’activitat s’ha reprès, però adverteix que “no compensarà” les pèrdues

El primer cap de setmana complet després de la reobertura de la carretera RN20 ha deixat al Pas de la Casa una activitat comercial que el sector situa dins dels paràmetres habituals per a aquesta època de l’any, tot i l’impacte de la meteorologia. En aquest sentit, el president de la Unió de Comerciants de Tabac (UCAT), Raül Calvo, ha assenyalat que “des del primer moment la venda s’hauria normalitzat de forma bastant regular”, i ha afegit que la setmana ha estat “més o menys un mes de març normal”. Així i tot, sí que ha matisat que diumenge “no va ser un dia massa reeixit perquè el temps tampoc no acompanyava gaire”.

Exteriors valora de manera “positiva” la reobertura de l’RN20 i la recuperació al Pas: “Hi va haver molts cotxes”

Llegir

En la mateixa línia, el representant del Consell Econòmic i Social del Pas i president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas, ha assenyalat que “la setmana sí que ha estat força bé” i que el dia de la reobertura “es va notar molt”, mantenint-se una línia similar durant la resta de dies. Tanmateix, ha indicat que el cap de setmana “no el podem agafar com a significatiu” perquè “hi ha hagut aquest imponderant” del temps, el qual ha comportat “menys afluència de gent”.

Per altra banda, el president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, ha afirmat que el cap de setmana ha estat “una mica estancat” perquè “va fer bastant dolent, va nevar molt” i “vam treballar molt menys del que tocava”. Amb tot, ha assenyalat que “entre setmana estem treballant bastant bé” i que la situació actual se situa “més o menys com els valors de l’any passat”.

L’Executiu obre fins al 4 de maig el termini perquè les empreses demananin els ajuts pel tall de l’RN-20

Llegir

Des del sector coincideixen a assenyalar, però, que la reactivació no permetrà compensar les pèrdues acumulades. “Difícilment tindrem una situació que arribi a compensar les pèrdues que s’han produït durant tot aquest hivern”, ha ponderat Calvo, mentre que Mas ha apuntat que “la compensació no la tindrem, això és claríssim”. Ramon, per la seva banda, ha assegurat que “això no ho compensarem en tot l’any”, excepte en cas que es doni un escenari excepcional.

Pel que fa a la campanya d’Andorra Turisme i al calendari de les obres, Calvo ha indicat que “tot està bastant en espera” i ha remarcat la importància de conèixer “quin serà el calendari de futur de treballs” i el seu impacte. Mas, per la seva banda, ha assenyalat que la campanya “sembla que s’ha posat en marxa”, tot i que ha indicat que “de moment no ens ha arribat res” sobre les obres.

Mas sobre els futurs talls a l’RN20: “Hem de trobar la manera que puguin treballar afectant el menys possible”

Llegir

Per la seva banda, un dels representants dels comerciants al Consell Econòmic i Social (CES), Gerard Pifarré, ha apuntat que el sector viu la situació amb “una alegria continguda”, ja que, tot i haver “reprès una mica l’activitat perduda”, considera que “encara veiem que no acaba d’arrencar com esperàvem”. En aquest context, ha avançat que es plantejaran possibles mesures, com “fer algun tipus de promocions de carburant” o accions de comunicació per incentivar l’afluència.

Precisament, aquest dimecres a la tarda està prevista una reunió del CES per analitzar la situació. Mas ha explicat que servirà per “fer una anàlisi de la situació viscuda, de la situació actual” i per compartir “un intercanvi d’opinions” entre els diferents actors implicats, així com per valorar la repercussió tant en l’àmbit comercial com administratiu.

Notícies relacionades
Funció Pública defensa que el nou reglament de classificació “posa negre sobre blanc” al procediment del 2023
La comunitat peruana adverteix de les conseqüències de l’Entry/Exit per a les famílies: “S’ha expulsat molta gent”
Els locals amb terrassa del carrer de la Unió celebren el tercer carril, però lamenten que arribi amb el bon temps

Notícies destacades
  • Societat
[Amb vídeo]: La jornada reivindicativa dels docents a l’Alt Urgell es consolida amb prop d’un centenar d’assistents
  • Societat
Les escoles rurals es consideren les “oblidades” del departament i reclamen més recursos per als centres petits
  • Societat
[Amb vídeo]: El sector educatiu de l’Alt Pirineu se suma a les jornades de vaga amb talls intermitents a la N-260
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
L’ens governamental defensa que la rotonda de la Serra de l’Honor respon a criteris “d’interès nacional i mobilitat”
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella treu a concurs la gestió de l’àrea d’autocaravanes de Canrodes per reforçar el servei comunal
  • Parròquies
El Comú de Sant Julià defensa que “no va actuar de manera dràstica” amb el tancament dels Jardins de Juberri
