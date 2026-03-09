Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La circulació es reprèn amb un sistema de seguretat amb sensors de moviment de terres que activarien automàticament el semàfor en vermell. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
Preocupació del sector comercial

Mas sobre els futurs talls a l’RN20: “Hem de trobar la manera que puguin treballar afectant el menys possible”

El representant del CES és conscient que caldrà fer treballs per garantir la seguretat de la via, però reclama que es redueixi al màxim l’impacte

El sector comercial del Pas de la Casa mira amb preocupació els possibles nous talls a la carretera RN20, la principal via d’accés des de França, després de la reobertura de la carretera aquesta setmana. Tot i que la tornada a la normalitat ha començat a portar més visitants, els comerciants temen que noves interrupcions puguin tornar a afectar greument l’activitat econòmica del nucli fronterer.

El representant del Consell Econòmic i Social del Pas i president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas, ha assenyalat en declaracions al PERIÒDIC que el sector és conscient que caldrà fer treballs a la zona afectada per garantir la seguretat de la via, però reclama que s’intenti reduir al màxim l’impacte sobre el comerç. “És evident que si s’han de fer treballs s’hauran de fer, però el que sí que és necessari és que quedi assegurat que no haguem de patir una altra vegada amb una cosa d’aquestes”, ha afirmat.

I és que tal com va explicar el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré divendres passat des del mateix lloc de l’esllavissada, les autoritats franceses preveuen fer un seguiment de l’estabilitat del talús durant els pròxims mesos abans de decidir noves intervencions.

En aquest sentit, Mas ha apuntat que el sector espera poder participar en el diàleg amb les administracions per intentar que qualsevol actuació es faci en el moment més adequat. “Hem de trobar la manera que puguin treballar però afectant el menys possible”, ha remarcat. Cal recordar que Ferré ja va esmentar que de cara als nous talls per executar obres, la voluntat seria programar-los en temporada baixa, probablement durant la tardor, per reduir l’impacte sobre l’activitat econòmica.

Malgrat aquesta incertesa, la reobertura de la carretera ja ha començat a notar-se al Pas de la Casa. Així, Mas ha explicat que durant el primer dia amb la via operativa s’ha percebut un increment de visitants procedents de França. “Amb comerciants encara no n’hem parlat, però sí que hem vist més afluència de turisme. La imatge ha canviat bastant”, ha indicat.

Tot i això, el sector prefereix ser prudent a l’hora de valorar l’impacte econòmic real. “A nivell de resultats encara no tenim res, però almenys la gent ha pujat”, ha apuntat. Amb tot, la setmana que ve, el Consell Econòmic del Pas de la Casa té previst reunir-se amb comerciants per analitzar la situació després de la reobertura de l’RN20 i valorar possibles demandes o mesures de cara al futur.

