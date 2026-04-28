Espot, orgullós d’haver esdevingut el “teloner” de Macron i d’haver-lo “protegit” davant les protestes socials

El cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que ha rebut amb “satisfacció” les protestes que s’han produït aquest migdia en contra de la seva gestió amb l’habitatge, durant el seu parlament previ al discurs del copríncep francès, Emmanuel Macron, a la plaça del Poble. En aquest sentit, ha deixat clar que no parla “des d’una perspectiva irònica”, argumentant per què, d’alguna manera, celebra aquestes protestes. En primer lloc, a banda de l’esmentada llibertat d’expressió, Espot ha destacat que el fet que aquestes protestes s’hagin produït durant un acte de “rellevància” com el d’avui demostra que el “dret a la manifestació està àmpliament protegit i emparat al nostre país”.
A més, el cap de l’Executiu ha destacat que la seva feina avui era de “teloner” i de protegir Macron. “Jo he protegit el copríncep francès”, ha dit, tot subratllant que el “descontentament” havia de ser adreçat “contra qui representa el Govern” i no contra qui “exerceix les funcions de cap d’Estat”. En tot cas, cal recordar que durant el discurs de Macron s’ha mantingut un absolut silenci i només ha estat durant la intervenció d’Espot quan els manifestants han alçat la veu. En aquest context, Espot ha minimitzat les queixes. “Una trentena de persones, aproximadament, perquè és el que eren”, ha comentat, apuntant que “segur que hi havia més persones que també tenien el dret de sentir el que jo havia de dir”.
Dit això, i entrant novament a l’arrel de la qüestió de les protestes –la situació de l’habitatge–, Espot ha reiterat que “no és per manca de voluntat d’escoltar”, però “ens reafirmem malgrat els que criden, i malgrat els que són molt més i no criden i també estan preocupats per l’habitatge; nosaltres continuarem amb la nostra visió de les coses, amb la nostra política i amb el nostre full de ruta”, ha insistit.
En aquesta línia, ha defensat que totes les accions que estan duent a terme estaven al seu programa electoral. “No hem traït els nostres electors, no hem traït els ciutadans i les ciutadanes del nostre país”, ha sostingut, tot manifestant que “el que hem fet, el que estem fent i el que continuarem fent és fil per randa el que es contenia en aquell programa”.
D’aquesta manera, Espot ha reconegut que “la problemàtica de l’habitatge està lluny de ser resolta”, però ha defensat que “ningú podrà dir que aquest govern, que els meus ministres i que jo mateix no haguem dedicat tots els esforços, tots, i no haguem establert com a prioritat les polítiques d’habitatge”, posant d’exemple el fet d’haver passat de 0 a 500 habitatges públics. “Quan li explicava això al copríncep feia uns ulls com a plats”, ha indicat.
Pel que fa al projecte de descongelació dels lloguers –pendent d’aprovar-se aquest dijous al Consell General–, el cap de Govern ha posat en dubte que les persones que avui protestaven a la plaça del Poble coneguessin “exactament el contingut d’aquest projecte de llei”.
En aquesta línia, ha expressat que “s’han anat vehiculant idees que no s’ajusten a la realitat”. “Molta gent es pensa que l’1 de gener de l’any que ve els faran fora del seu pis, o els podran fer fora del seu pis, quan no és el cas”, ha aclarit. Amb tot, Espot ha reiterat que el projecte de llei “troba un bon equilibri entre propietaris i llogaters”, assegurant que “és el projecte de llei que necessita aquest país en aquest moment”.