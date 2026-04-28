Els xiulets ofeguen el discurs del cap de Govern a la plaça del Poble amb crits de ‘Espot dimissió’ i ‘Habitatge digne’

Les previsions de mobilització s’han complert aquest dimarts a la plaça del Poble, on una trentena de manifestants han fet sentir el seu descontentament pel preu de l’habitatge fins al punt d’ofegar el discurs del cap de Govern, Xavier Espot. La concentració, impulsada pel Sindicat de l’Habitatge, ha coincidit amb l’arribada del copríncep francès, Emmanuel Macron, en un acte institucional que havia de culminar amb parlaments públics. No obstant això, les consignes de ‘Habitatge digne’, ‘Fora, fora, fora’, ‘Espot dimissió’ o ‘Espot a la Seu’ han anat guanyant intensitat fins a convertir-se en el so predominant de la plaça.
Els manifestants, barrejats amb la resta de ciutadans que s’hi havien apropat per veure el copríncep, han fet sentir les seves reivindicacions amb xiulets constants que han dificultat la intervenció del cap de Govern. Malgrat els intents d’Espot per mantenir el seu discurs, la seva veu ha quedat en segon pla davant el soroll de la protesta, amb una escena marcada per la tensió: el copríncep observant directament la situació, Espot intentant intervenir sense èxit i els concentrats insistint que no se senten escoltats. Tot plegat, mentre algunes banderes andorranes onejaven en suport institucional enmig de la protesta.
“O es perd la por, o si no, estem morts”
Davant la situació viscuda a la plaça del Poble, el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha assegurat que ja preveien una mobilització d’aquestes característiques, tot i que ha admès que n’esperaven una participació encara més elevada. En aquest sentit, ha advertit que la protesta anirà a més i ha afirmat que “el dia 16 de maig hi serem més”, tot fent una crida a la ciutadania a perdre la por. A més, ha recordat que en el darrer Consell Econòmic i Social “ja vam advertir a la senyora Marsol que estaven creant un conflicte social sense precedents”.
En la mateixa línia, Ubach ha alertat de les conseqüències que pot tenir l’actual política d’habitatge si es manté la tendència actual. “Els nostres joves no tindran pisos per poder emancipar-se”, ha assenyalat, afegint que també “la nostra gent gran haurà de marxar del país perquè serà incapaç d’assumir els preus”. Així mateix, ha criticat l’enfocament del Govern, assegurant que el problema, segons el seu criteri, es focalitza en “els pisos barats de 500 o 600 euros”, una situació que, al seu entendre, evidencia que “això és governar per a uns quants privilegiats”.