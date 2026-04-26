La tercera edició d’El Troc, el mercat d’intercanvi de roba, consolida la participació i supera les 1.500 peces

La tercera edició d’El Troc consolida la participació i l’interès pel mercat d’intercanvi de roba, amb la participació de 297 persones, que han aportat un total de 1.479 peces de roba i complements, amb un valor de 3.611 trocs.
Durant la jornada d’intercanvi han sortit 1.502 peces, amb un volum de 1.881 trocs, unes xifres que posen en relleu el funcionament del mercat i l’interès per aquest model de consum. “El mercat ha fet que la roba circuli i trobi una segona vida”, ha manifestat la cònsol menor, Olalla Losada, destacant que l’ajust del sistema introduït enguany ha contribuït a facilitar l’intercanvi i a fer-lo més àgil.
En aquest sentit, ha reafirmat l’objectiu del mercat, posant en relleu la necessitat de promoure una parròquia més sostenible a través de l’economia circular, fomentant la reutilització i el consum responsable.
El Troc Andorra la Vella, gestionat per Andtropia, també ha comptat la col·laboració i participació de voluntaris i voluntàries, entre els quals joves usuaris del Rusc.