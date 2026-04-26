Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  La cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, mirant peces de roba a El Troc.
El Periòdic d'Andorra
Economia circular

La tercera edició d’El Troc, el mercat d’intercanvi de roba, consolida la participació i supera les 1.500 peces

L'objectiu és posar en relleu la necessitat de promoure una parròquia més sostenible a través de l'economia circular i fomentant la reutilització

La tercera edició d’El Troc consolida la participació i l’interès pel mercat d’intercanvi de roba, amb la participació de 297 persones, que han aportat un total de 1.479 peces de roba i complements, amb un valor de 3.611 trocs.

Durant la jornada d’intercanvi han sortit 1.502 peces, amb un volum de 1.881 trocs, unes xifres que posen en relleu el funcionament del mercat i l’interès per aquest model de consum. “El mercat ha fet que la roba circuli i trobi una segona vida”, ha manifestat la cònsol menor, Olalla Losada, destacant que l’ajust del sistema introduït enguany ha contribuït a facilitar l’intercanvi i a fer-lo més àgil.

En aquest sentit, ha reafirmat l’objectiu del mercat, posant en relleu la necessitat de promoure una parròquia més sostenible a través de l’economia circular, fomentant la reutilització i el consum responsable.

El Troc Andorra la Vella, gestionat per Andtropia, també ha comptat la col·laboració i participació de voluntaris i voluntàries, entre els quals joves usuaris del Rusc.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu