  • El president francès i copríncep d'Andorra, Emmanuel Macron, fent esport pels carrers d'Andorra. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Escena poc habitual

[Amb vídeo]: Macron sorprèn amb una sessió de ‘running’ pels carrers de la capital en plena visita institucional

El copríncep aprofita un moment lliure de l’agenda d'avui dimarts per córrer per l’avinguda de Santa Coloma amb un dispositiu de seguretat reduït

El president de la República Francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, ha protagonitzat aquest dimarts al matí una escena poc habitual en el marc de la seva visita institucional al Principat, amb una sessió improvisada de ‘running’ pels carrers de la capital.

Segons s’ha pogut veure en diversos vídeos difosos a les xarxes socials, el mandatari ha estat vist a primera hora corrent per l’avinguda de Santa Coloma, en un recorregut que no ha passat desapercebut per a alguns ciutadans. Vestit amb roba esportiva i acompanyat per un dispositiu de seguretat reduït, Macron ha aprofitat un moment lliure dins d’una agenda marcada per actes institucionals per mantenir la seva rutina física.

L’escena contrasta amb el caràcter institucional de la visita, que inclou reunions amb el cap de Govern, Xavier Espot, i altres autoritats, així com un discurs previst davant la ciutadania a la plaça del Poble. La presència del copríncep francès al país ha generat expectació durant tota la jornada.

