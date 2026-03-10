Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, aquesta tarda en roda de premsa. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
El comerç comença a respirar

Exteriors valora de manera “positiva” la reobertura de l’RN20 i la recuperació al Pas: “Hi va haver molts cotxes”

La ministra Tor fa èmfasi en "l'excel·lent" relació entre l'Executiu i les autoritats franceses, tot asserint que "ens hem de felicitar tots plegats"

La reobertura de l’RN20 ha estat més que positiva. En aquesta línia, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha celebrat que en la primera jornada “hi va haver molts cotxes” que van arribar al Pas de la Casa per aquesta carretera, la qual ha titllat “d’eix vital”. Fins i tot, ha destacat que el trànsit durant aquest dilluns va ser “gairebé com un dia normal”, com d’aquells que abans del 31 de gener, quan va tenir lloc l’esllavissada, hi havia.

En aquest sentit, la mandatària ha fet èmfasi en “l’excel·lent” relació entre l’Executiu i les autoritats franceses. “Ens hem de felicitar tots plegats”, ha asserit. Cal recordar que ara el tram funciona amb un sistema de seguretat específic, ja que el trànsit està regulat per un semàfor que està connectat a sensors de moviment de terres i que s’activa quan en detecta.

Dilluns, el dia esperat

La carretera havia estat tallada des del 31 de gener arran d’una important esllavissada entre Ax-les-Thermes i Mérens-les-Vals, fet que va interrompre un dels principals accessos al Principat pel vessant francès.

Tot i la reobertura d’aquest dilluns, les primeres hores de funcionament encara han deixat una afluència de vehicles moderada, ja que alguns conductors prefereixen esperar uns dies abans de tornar a utilitzar aquesta carretera. En paral·lel, al Pas de la Casa el sector comercial encara no ha notat una recuperació clara de l’activitat: diversos comerciants asseguren que l’ambient continua sent molt fluix i que el moviment és similar al de les darreres setmanes, tot i que confien que l’arribada de visitants augmenti a mesura que avancin els dies i, especialment, de cara al cap de setmana.

La data de reobertura dona aire al Pas, el qual espera una empenta d’Andorra Turisme per poder recuperar l’activitat

