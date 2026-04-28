[Galeria] Així han viscut els estudiants del Lycée Comte de Foix i l’Escola Andorrana de Santa Coloma la visita de Macron
Les millors imatges de la segona i última jornada d'Emmanuel Macron al país, amb la visita a les escoles i a Casa de la Vall
Els estudiants del Lycée Comte de Foix i de l’Escola Andorrana han protagonitzat una de les imatges més destacades de la jornada en donar la benvinguda al copríncep francès, Emmanuel Macron. El mandatari s’ha adreçat breument als joves en un ambient proper abans de reprendre el desplaçament cap a la plaça del Consell General, on ha continuat amb l’agenda prevista d’aquesta segona i darrera jornada de visita al Principat.