[Galeria] Així han viscut els estudiants del Lycée Comte de Foix i l’Escola Andorrana de Santa Coloma la visita de Macron

Les millors imatges de la segona i última jornada d'Emmanuel Macron al país, amb la visita a les escoles i a Casa de la Vall

Els estudiants del Lycée Comte de Foix i de l’Escola Andorrana han protagonitzat una de les imatges més destacades de la jornada en donar la benvinguda al copríncep francès, Emmanuel Macron. El mandatari s’ha adreçat breument als joves en un ambient proper abans de reprendre el desplaçament cap a la plaça del Consell General, on ha continuat amb l’agenda prevista d’aquesta segona i darrera jornada de visita al Principat.

El copríncep francès, Emmanuel Macron, fa la seva arribada al Lycée Comte de Foix en el marc de la seva visita institucional. | Marvin Arquíñigo
Autoritats andorranes i franceses reben Macron a les instal·lacions educatives, en una de les parades destacades de la jornada. | Marvin Arquíñigo
Macron saluda els estudiants en un ambient distès i de proximitat durant la seva visita als centres educatius. | Marvin Arquíñigo
Els alumnes reben el copríncep amb entusiasme i banderes, en una benvinguda marcada per la participació dels joves. | Marvin Arquíñigo
El pati del centre educatiu es converteix en punt de trobada entre institucions i comunitat educativa. | Marvin Arquíñigo
Foto de família amb alumnes i autoritats després de l’acte de benvinguda al copríncep. | Marvin Arquíñigo
Macron interactua amb els estudiants, en una escena de complicitat i proximitat. | Marvin Arquíñigo
El copríncep conversa amb alumnes en un format proper abans de continuar amb l’agenda oficial. | Marvin Arquíñigo
Macron s’adreça als estudiants en una trobada centrada en el diàleg amb la joventut. | Marvin Arquíñigo
Vista general de la sala durant l’acte, amb una àmplia assistència d’alumnes i autoritats. | Marvin Arquíñigo
Els estudiants assistents han pogut traslladar algunes preguntes al copríncep francès. | Marvin Arquíñigo
Vista general de la sala on Macron ha pogut escoltar els estudiants. | Marvin Arquíñigo
El síndic general, Carles Ensenyat, i el cap de Govern, Xavier Espot acompanyats de diverses autoritats. | Marvin Arquíñigo
Intervenció de Macron davant la comunitat educativa, en un acte amb fort component institucional. | Marvin Arquíñigo
Macron i Espot al pati de l’Escola Andorrana de Santa Coloma. | Marvin Arquíñigo
Notícies relacionades
[En directe]: Segueix minut a minut la segona jornada de la visita del copríncep francès, Emmanuel Macron
Macron presumeix de “pluralitat” educativa al Lycée Compte de Foix amb alumnes de “40 nacionalitats diferents”
El referèndum amb Europa, entre calendaris i incerteses

Notícies destacades
  • Societat
Espot apel·la “al realisme, la prudència i l’ambició” en abordar la qüestió de l’avortament amb el copríncep francès
  • Societat
FEDA preveu una central hidroelèctrica a l’Hospitalet amb producció de 40 MW per a quan l’energia sigui més cara
  • Societat
[Galeria]: L’arribada del copríncep francès, Emmanuel Macron, a Ràdio Andorra per reunir-se amb Xavier Espot
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Jambo arriba a la seva 13a edició amb Ypnosi entre els destacats i una aposta clara pel talent emergent
  • Parròquies
La tercera edició d’El Troc, el mercat d’intercanvi de roba, consolida la participació i supera les 1.500 peces
  • Parròquies
Escaldes-Engordany dona ús públic al terreny cedit per MoraBanc amb una zona destinada a l’agricultura urbana
