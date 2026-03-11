L’Executiu obre fins al 4 de maig el termini perquè les empreses demananin els ajuts pel tall de l’RN-20

Les empreses afectades pel tall de la carretera RN-20 podran sol·licitar fins al 4 de maig les ajudes habilitades pel Govern per compensar els efectes econòmics derivats de la incidència. L’Executiu ha fixat un període de 30 dies hàbils per tramitar les sol·licituds, que es poden presentar des del 26 de febrer.
Segons ha informat el Govern aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, les mesures inclouen la reducció de la cotització a la CASS, l’ajornament o el fraccionament de l’IGI, descomptes temporals a la factura de subministrament elèctric i un ajut directe de 200 euros per als transportistes de mercaderies i de viatgers que operin entre Andorra i França. A més, els petits comerços poden demanar un avançament reintegrable per fer front a necessitats de tresoreria.
“Les empreses afectades pel tall de l’RN-20 poden sol·licitar ajudes com la reducció de la cotització a la CASS, l’ajornament o fraccionament de l’IGI i descomptes temporals a la factura elèctrica” – Guillem Casal
L’Executiu recorda que el paquet d’ajudes es va activar per “pal·liar els efectes econòmics derivats del tall de la carretera”, que va afectar la connexió amb França durant diverses setmanes. El tall es va prolongar des de dissabte 31 de gener fins diumenge 8 de març.
Paral·lelament, el Govern també ha impulsat mesures per incentivar l’arribada de visitants procedents de França. En aquest sentit, s’han repartit 6.204 xecs carburant per a turismes procedents de la regió d’Occitània i dos xecs per a autobusos, amb una dotació total de 186.520 euros.
Segons les dades facilitades, la normalitat ja s’ha restablert a la frontera francoandorrana. El Govern assenyala que s’hi registra una entrada aproximada de 3.000 vehicles diaris i que, entre dilluns i dimecres al migdia, el volum de vehicles ha estat un 43% superior al del mateix període de l’any passat, amb xifres similars a les dels dies previs a l’esllavissada.