Escaldes-Engordany dona ús públic al terreny cedit per MoraBanc amb una zona destinada a l’agricultura urbana

El Comú d’Escaldes-Engordany posa en marxa els horts de Can Noguer, una nova iniciativa que permet donar ús públic als terrenys que en el seu dia van ser cedits per MoraBanc a la corporació comunal. L’actuació converteix aquest espai en una zona destinada a l’agricultura urbana, la convivència i la promoció d’hàbits saludables oberta al conjunt de la ciutadania.
El projecte ofereix sis horts individuals que s’assignaran mitjançant sorteig entre totes les persones interessades. Les parcel·les es destinaran a un ús exclusivament personal i familiar. Les sol·licituds es poden presentar des d’avui i fins al 5 de maig, tant de manera presencial al Comú com a través de la pàgina web de la corporació. Els participants seran contactats per assistir al sorteig els dies previs al lliurament de claus, previst per a mitjans del mes de maig.
Els horts estan situats a la zona de Can Noguer, en una parcel·la de 883 metres quadrats. L’espai es troba en un entorn natural amb un cert desnivell, motiu pel qual es recomana tenir una bona mobilitat per accedir-hi amb comoditat. Les instal·lacions estaran obertes de dilluns a diumenge, de les 6.00 a les 22.00 hores.
A més de les parcel·les individuals, el projecte incorpora espais comuns pensats per afavorir la convivència i l’ús compartit, com una zona destinada al cultiu d’herbes aromàtiques, així com eines i equipaments que caldrà utilitzar de manera responsable.
El funcionament dels horts es basa en criteris de sostenibilitat i respecte per l’entorn. Es promourà una agricultura ecològica, sense pesticides ni productes químics, així com un consum eficient de l’aigua. Igualment, les persones usuàries hauran de vetllar per la bona convivència, mantenir els espais nets i respectar la resta de participants.
Amb aquesta actuació, el comú reforça l’aprofitament social d’aquest espai i el posa al servei de la ciutadania amb una finalitat comunitària, sostenible i vinculada al benestar.