El Jambo arriba a la seva 13a edició amb Ypnosi entre els destacats i una aposta clara pel talent emergent

“Portar grups emergents perquè, quan la gent els descobreixi, se’n faci fan”. Aquest és, segons l’organitzador Oriol Villella, l’esperit del festival Jambo, el qual aterrarà enguany del 18 al 20 de juny als carrers del centre de la capital amb una edició eclèctica, vibrant i amb una clara aposta pel nou talent. Una edició que comptarà amb sis escenaris i una programació que combinarà propostes locals i internacionals. En total, hi haurà 17 artistes andorrans juntament amb una selecció de grups d’arreu que comencen a destacar en l’escena musical. Entre aquests, hi ha el grup barceloní de psycho funk Ypnosi, el músic cubà Joao del Monte o el col·lectiu de Nova York Hold My Pocket, així com altres propostes procedents de França, Espanya i altres escenes emergents europees i internacionals.
“No és un festival de grans estadis, però sí que és un festival de descoberta, tant de nous talents andorrans com internacionals, com també d’aquells projectes que ja coneixem i que tenim ganes de retrobar al carrer. Una de les coses més importants és que el Jambo aconsegueix apropar la música des de llocs molt diferents, molt singulars”, ha comentat la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada.
El festival, gratuït, obert i al carrer, comptarà també amb una programació diversa que inclourà bandes internacionals en gira, així com nous treballs d’artistes del país i aniversaris de grups locals que aprofitaran l’ocasió per celebrar la seva trajectòria consolidada, com ara Odara Trio, que commemora una dècada sobre els escenaris, o Komanem, que arriba als 20 anys de recorregut musical. Entre les propostes complementàries, el Jambo mantindrà les jam sessions obertes a músics, concerts infantils pensats per al públic familiar i actuacions dels esbarts del país, que fusionaran la dansa tradicional amb música moderna.
A més, el cartell es reforça amb altres noms emergents tant del país com de fora, com Electrix, Ese, Eugenia Correia o Isolda, així com propostes internacionals en projecció com Sobrezero, Mansire, Compota de Manana, Juventude, Arar o Maruja Limón. “Hi va haver una època en què potser es fomentaven molt els esdeveniments esportius, que com diem continuem fent, però també ja fa uns anys que hem fet una aposta molt clara per la cultura, perquè és un motor d’atracció turística molt important i també pot ser un testimoni turístic molt clar”, ha assenyalat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, qui també ha afegit que el certamen ajuda a diversificar l’oferta turística, especialment a l’estiu, amb experiències culturals accessibles i de qualitat, informa l’ANA.