Macron defensa la despenalització de l’avortament tot i que amb “equilibri” i “respecte” cap a les institucions

La despenalització de l’avortament era un dels temes més esperats del discurs d’Emmanuel Macron a la plaça del Poble i, en certa manera, l’ha abordat. Ho ha fet després de veure com el cap de Govern, Xavier Espot, era xiulat durant bona part de la seva intervenció, però això no l’ha impedit prendre la paraula amb la confiança d’algú acostumat a parlar davant de defensors i detractors.
“Hem d’actuar per garantir una igualtat plena i real en tots els aspectes de la vida”, ha començat el copríncep, qui ha destacat la “igualtat” en la “composició dels vostres representants”. “Una paritat perfecta”, ha dit, subratllant que “molts parlaments europeus podrien mirar-s’ho”.
Macron ha deixat clar davant la ciutadania andorrana que desitja que “aquest debat progressi i que permeti respondre a una demanda que sento” – Emmanuel Macron
“Sé que, quan es parla de la interrupció voluntària de l’embaràs, molts andorrans la reclamen. Molts dels nostres socis també ho esperen”, ha assenyalat. Així, Macron ha deixat clar davant la ciutadania andorrana que desitja que “aquest debat progressi i que permeti respondre a una demanda que sento”.
En aquest sentit, el president francès s’ha mostrat favorable a la proposta d’avenç en la despenalització per a les dones i l’ha qualificat de “proporcionada”. Així mateix, ha subratllat que tot plegat s’ha de fer amb “respecte de les institucions, dels equilibris, de les consciències de cadascú i de la tradició”.
Macron sobre les protestes per l’habitatge: “Us he sentit bé”
Tal com s’ha esmentat al principi, Macron ha pres la paraula tot just després de veure, i sobretot escoltar, com una part dels assistents xiulaven el cap de Govern, acompanyat de crits de reivindicació per l’afer de l’habitatge. Cal recalcar que en el moment de la seva intervenció les protestes s’han aturat. En resposta, el copríncep ha afirmat que “us he sentit bé”, tot indicant que l’habitatge és la principal preocupació dels andorrans i andorranes, “com en molts altres països”, ha puntualitzat.
En aquesta línia, ha argumentat que “les especulacions ara regulades i dutes a terme per alguns han fet pujar els preus de l’habitatge”, i ha afegit que aquest matí, en la seva visita a les escoles, “els professors m’ho han dit”. Així, tot i reconèixer la problemàtica, Macron ha donat suport a l’Executiu davant un context en què “és difícil canviar les regles i construir un sistema que permeti fer el mercat més accessible”.
En aquest context, ha valorat la proposta del primer habitatge a preu assequible com un “element indispensable d’una política global”, tot reconeixent als ciutadans que “entenc la seva impaciència”. Finalment, ha reiterat que confia que “totes les andorranes i els andorrans tinguin un habitatge digne”.