Temps decisius a Roma

El Papa Francesc, el pontífex que va humanitzar l’Església, deixa pas al procés de successió

El Vaticà s’encamina cap al conclave per escollir el successor d’un Sant Pare que va marcar una etapa de proximitat, reforma i compromís social

La mort del Papa Francesc, anunciada oficialment ahir per la Santa Seu a causa d’un ictus, ha deixat un buit significatiu a la cúspide de l’Església catòlica. A mesura que el Vaticà es prepara per al funeral, el qual se celebrarà aquest pròxim dissabte 26 d’abril, les mirades es dirigeixen cap al pròxim conclave i a qui serà el seu successor, en una terna en què els noms més repetits són Pietro Parolin, Luis Antonio Gokim, Fridolin Ambongo i Peter Kodwo Appiah.

En aquest aspecte diverses veus del món eclesiàstic i diplomàtic andorrà han valorat el llegat del pontífex i han reflexionat sobre el futur del lideratge espiritual de més d’un miler de milions de catòlics al món, incidint en el fet que la Santa Seu continuarà amb una línia de treball similar a la de Jorge Mario Bergoglio, més enfocada en visions més actualitzades i similars al món del segle XXI.

Precisament, l’ambaixador d’Andorra al Vaticà, Carles Álvarez, ha destacat a EL PERIÒDIC que el futur de l’Església es manté sota una línia de continuïtat i adaptació. “L’Església té una línia que es va seguint en el temps, i és aquesta capacitat d’adaptació al món present la que l’ha mantinguda viva durant mil anys”, ha afirmat. Tot i evitar fer pronòstics sobre qui podria ser el nou Papa, Álvarez ha insistit que “les quinieles no valen gaire la pena”, remarcant la incertesa pròpia d’un moment tan delicat.

En la mateixa línia s’ha expressat mossèn Pepe Chisvert, rector de Sant Julià de Lòria, el qual ha apel·lat a la fe per afrontar aquesta nova etapa: “Només l’Esperit Sant sap qui serà el successor”, ha dit. Amb tot, Chisvert ha destacat que “la majoria dels cardenals amb dret a vot han estat nomenats pel mateix Papa Francesc, per tant, es podria esperar una continuïtat en la seva línia pastoral i d’obertura”.

Per la seva banda, mossèn Ramon Sàrries, rector d’Andorra la Vella, ha subratllat la importància del context actual: “Gairebé un 80% dels cardenals electors han estat nomenats per Francesc. Això obre la porta a un Papa que continuï la seva aposta per una Església renovada, oberta i propera a les perifèries”. Sàrries ha apuntat que caldrà veure si la futura elecció segueix aquest camí o si es produeix una inflexió en les línies reformadores impulsades fins ara.

D’altra banda, el teòleg Jordi Castellet ha aportat una visió global sobre el futur del papat: “No ens hauríem de sorprendre si el pròxim papa prové d’Àfrica, Àsia o Amèrica Llatina, on el creixement del catolicisme és més intens que a Europa”. Castellet també ha advertit sobre la necessitat que l’Església no es tanqui en si mateixa: “El perill és voler conservar la institució per sobre de la seva missió evangèlica. Francesc ha deixat clar que l’Església ha d’estar al servei dels més febles”.

Pel que fa a la valoració del seu pontificat, Álvarez l’ha definit com “un Papa valent, molt proper a la gent i sempre del costat dels més necessitats”, mentre que Chisvert ha remarcat la seva “coherència, la neteja dins l’Església i una lectura evangèlica dels temps presents”. Tanmateix, Sàrries ha insistit en la seva actitud dialogant i senzilla, recordant com “va rebutjar el Palau Apostòlic per viure a Santa Marta i com va defensar els immigrants i la pau en múltiples conflictes”. Per la seva banda, Castellet ha posat en relleu que “Francesc ha trencat amb la visió autoreferencial de l’Església, per tornar a posar el focus en la missió evangèlica”.

Així doncs, el record del Papa Francesc queda impregnat en els testimonis d’aquells que el van seguir de prop. “Ha tingut molta acceptació pel seu estil proper i humà”, ha expressat Álvarez. En aquest sentit, Sàrries ha compartit diferents anècdotes com el moment en què el Papa va entendre el funcionament del coprincipat d’Andorra i com, des d’aleshores, va mantenir una relació propera amb el país. Finalment, Chisvert ha fet valdre la capacitat del Papa Francesc revifant “la flama de la fe a molts llocs del món”, mentre que Castellet ha conclòs afirmant que “ha estat una veu profètica per al nostre temps. El seu llegat marcarà el futur”.

Amb el funeral fixat per al pròxim dissabte, l’Església inicia ara el camí del Conclave per triar el successor. El món espera amb atenció qui prendrà el relleu d’un Papa que va saber trencar esquemes amb senzillesa, fermesa i una profunda vocació evangèlica.