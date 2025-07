Incorporació juvenil

MoraBanc incorpora 45 estudiants per reforçar els equips durant l’estiu amb estades formatives

Els joves col·laboraran amb diferents departaments del banc i obtindran una experiència formativa vinculada al sector financer

Un total de 45 joves s’han integrat aquest estiu als equips de MoraBanc a través del programa d’estades professionals. Aquesta iniciativa, activa des de fa més de quaranta anys, té com a objectiu proporcionar una experiència formativa i pràctica als estudiants universitaris i de formació professional, alhora que cobreix vacants durant l’època estival.

Els nous incorporats col·laboren en diferents departaments del banc, assumint tasques vinculades al sector financer. A més de donar suport als equips fixos, els joves adquireixen una visió global de l’estructura i el funcionament intern de MoraBanc, gràcies a la seva participació transversal en diverses àrees.

L’entitat considera aquestes estades com una via per detectar i captar talent nacional. En els darrers anys, diversos participants han acabat formant part de la plantilla de manera estable un cop finalitzada l’experiència d’estiu.