Canillo encomana al Palau de Gel la gestió del Pont Tibetà, el Roc del Quer i Cal Federico per millorar l’eficiència

El conveni estableix un model de gestió centralitzada que busca optimitzar els serveis i reforçar l’atractiu cultural, esportiu i de lleure

El Comú de Canillo i la societat pública PGASAU (Complex Esportiu i Social del Palau de Gel d’Andorra) han acordat aquest divendres un conveni de gestió per centralitzar l’explotació de diversos actius turístics de la parròquia amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència, garantir-ne la sostenibilitat i impulsar el desenvolupament de l’oferta cultural, esportiva i de lleure al territori.

L’acord, validat durant la sessió del consell de comú, inclou la cessió a PGASAU de tres infraestructures clau: el Pont Tibetà i les seves activitats complementàries a la zona de la Cauba; el Mirador del Roc del Quer, una de les atraccions més visitades del país, i l’immoble de Cal Federico, situat al nucli urbà de Canillo.

Segons el model d’encàrrec de gestió establert, PGASAU es farà càrrec de l’explotació directa d’aquests actius. L’empresa pública assumirà totes les despeses ordinàries vinculades al funcionament dels equipaments —personal, manteniment, subministraments o assegurances— i també les inversions futures necessàries per garantir-ne la qualitat, prèvia autorització del Comú. Així mateix, haurà de vetllar pel compliment de la normativa vigent, la satisfacció dels usuaris i la conservació dels espais.

El comú, per la seva banda, conservarà les competències de supervisió i seguiment de la gestió, a més de mantenir la representació institucional davant d’altres entitats públiques. També es responsabilitzarà de les despeses d’inversió compromeses abans de la formalització del conveni. Per garantir el bon funcionament del model, s’ha previst la creació d’una comissió mixta de seguiment i avaluació, formada per representants de les dues parts, que es reunirà trimestralment per revisar el desplegament de l’acord i avaluar la qualitat del servei prestat.

Durant la sessió, el cònsol major, Jordi Alcobé, ha defensat que “aquest acord busca, en definitiva, establir una aliança per al desenvolupament sostenible i eficient dels recursos turístics de la parròquia de Canillo, afavorint la creació d’ocupació, la millora de la qualitat dels serveis i el foment del turisme a la zona”.