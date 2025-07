Calendari Segona Divisió

L’FC Andorra estrenarà la seva segona etapa a Segona Divisió contra la UD Las Palmas

El Principat no acollirà un partit dels tricolors fins a la jornada 3 amb la visita del Burgos

Aquest vespre s’ha celebrat el sorteig del calendari futbolístic de la temporada 2025-2026 al futbol espanyol. A part de conèixer les 38 jornades de la Primera Divisió, també s’ha sortejat el calendari de LaLiga Hypermotion, competició en la qual competirà l‘FC Andorra en pocs mesos. A més, també s’han donat a conèixer els partits de la lliga Femenina i la lliga de Futbol Sala, així com Primera i Segona RFEF.

Així doncs, el conjunt tricolor s’enfrontarà a la UE Las Palmas el dia 17 d’agost en la primera jornada de lliga. Ho farà de visitant, davant un dels conjunts que la passada temporada va baixar de la màxima categoria. La jornada dos també es disputarà fora de casa, l’equip dirigit per Ibai Gómez visitarà La Romareda per enfrontar-se al Saragossa. Per tant, el primer partit al Principat no es jugarà fins a la jornada 3, el dia 31 d’agost contra el Burgos, un dels equips que junt amb l’FC Andorra ha pujat a Segona Divisió. Pel que fa a la darrera jornada, la 42, els andorrans tancaran la competició fora de casa visitant precisament l’equip de Castella i Lleó.

Sense temps a perdre

Poc més d’una setmana després d’aconseguir l’ascens a la segona màxima categoria del futbol espanyol davant la Ponferradina, el conjunt tricolor ja ha anat per feina planificant la següent temporada. Amb l’arribada del nou tècnic, Ibai Gómez, i els fitxatges de Marc Domenèch i Thomas Carrique, a més de les renovacions de Lautaro, Cerdà, Molina, Alende i Bombardó, els andorrans ja tenen la mirada posada en el repte de mantenir la categoria i, qui sap, sí optar a alguna cosa més.

El 14 de juliol l’equip començarà la pretemporada i del 18 al 26 d’aquest mes realitzarà una estada a San Pedro del Pinatar, Múrcia on disputaran dos amistosos dels quals encara falta conèixer els rivals.