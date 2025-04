Reaccions institucionals

Andorra s’uneix al dol per la mort del Papa Francesc, destacant-ne la humilitat i el llegat espiritual

Espot, el Govern i Imma Tor han reaccionat a la mort del papa Francesc amb missatges de respecte i agraïment per la seva tasca pastoral

Davant l’anunci de la defunció del papa Francesc, aquest matí al voltant de les 07.35 hores, nombroses autoritats i figures públiques d’arreu del món han expressat les seves condolences. Des del Principat, ja s’han fet públiques les primeres mostres de dol, en què es posa en relleu el llegat espiritual i humà del pontífex, que ha estat al capdavant de l’Església Catòlica des de l’any 2013.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha expressat el seu condol en una publicació on ha afirmat que “el papa Francesc ha estat un referent moral i espiritual per a milions de persones arreu del món”. Ha afegit que “la seva humilitat i compromís amb els més vulnerables han deixat una empremta inesborrable” i ha conclòs amb un sentit “Descansi en pau”.

Afligits, ens sumem a les mostres de condol per la mort de Sa Santedat el papa Francesc.



@GovernAndorra pic.twitter.com/qc6AdZR1rU — Xavier Espot Zamora (@XavierEspot) April 21, 2025

Per la seva banda, el Govern d’Andorra ha traslladat el seu condol a través d’un missatge institucional en què ha assenyalat que “lamenta profundament la pèrdua del papa Francesc, un líder espiritual que ha inspirat a molts amb el seu missatge de pau i fraternitat”. A més, ha manifestat que “ens unim al dol de l’Església catòlica i de tots els fidels”.

— Govern d'Andorra (@GovernAndorra) April 21, 2025

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, també ha volgut recordar la figura del pontífex. En la seva publicació ha destacat que “amb la seva senzillesa i compromís, el papa Francesc ha sabut acostar l’Església a la gent”. Ha qualificat el papa com “un home de diàleg i proximitat” i ha afirmat que “el seu llegat perdurarà en el cor de molts”.

https://t.co/uAffOAOsVV — Imma Tor Faus (@ImmaTorFaus) April 21, 2025

Pel que fa a les reaccions polítiques, Andorra Endavant ha emès un missatge de condol en què s’ha afirmat: “Des d’Andorra Endavant volem expressar el nostre condol més sincer per la mort del Sant Pare”. El comunicat ha reconegut que, “independentment de les creences de cadascú, la figura del Papa representa una veu influent en l’àmbit internacional i espiritual, i la seva desaparició marca una nova etapa per a l’Església Catòlica i, de retruc, per a les relacions que Andorra manté amb el Vaticà”.

A més en la missiva, la formació ha afegit reflexions polítiques en relació amb el context andorrà: “És important recordar que per les negociacions en l’àmbit de l’avortament, cal ser molt prudents amb el relat polític que se’ns ofereix des del Govern. Hi ha una tendència preocupant a confondre el que s’anuncia com un avenç amb el qual realment es negocia o es renuncia en els despatxos”. I han conclòs que “massa sovint, en política, alguns prenen els seus desitjos per una realitat i volen fer creure a la ciutadania que tot està encaminat, quan en realitat les concessions són més grans del que es diu i els acords amb el Vaticà són, encara avui, opacs”.

Una altra de les institucions que s’ha volgut sumar a les mostres de condol ha estat el Consell General, que ha expressat el seu pesar per la mort del papa Francesc a través de la xarxa X. En el missatge, ha destacat que “el Consell General expressa el seu condol per la mort del papa Francesc, un líder espiritual que ha inspirat a molts amb el seu missatge de pau i fraternitat”.

Des del Bisbat d’Urgell, el Copríncep episcopal, Mons. Joan-Enric Vives, i el bisbe coadjutor, Mons. Josep-Lluís Serrano, han transmès un missatge de condol a través dels canals oficials de la diòcesi. “El Senyor ha cridat a la vida eterna el seu fill estimat S.S. el Papa Francesc. Que al cel sigui!”, han expressat. Alhora, han demanat que “arreu de la Diòcesi d’Urgell es facin pregàries pel seu repòs etern, perquè Déu l’aculli en el seu Regne i li doni la plenitud de la vida amb tots els sants”.

— Bisbat d'Urgell (@BisbatUrgell) April 21, 2025

S’ha informat que en els pròxims dies se celebraran misses funerals a totes les parròquies i esglésies de la diòcesi. Així mateix, el diumenge 27 d’abril, durant la pregària dels fidels, s’hi afegirà una intenció especial pel Papa Francesc, destacant “el seu exemple de bondat, servei als més pobres i l’alegria de l’Evangeli”.

La Diòcesi d’Urgell ha volgut expressar el seu agraïment recordant dos gestos destacats del pontífex: l’enviament del seu Secretari d’Estat, l’Emm. Cardenal Pietro Parolin, per presidir la festa de la Mare de Déu de Meritxell el setembre de 2023, i el nomenament de Mons. Serrano com a bisbe coadjutor l’estiu de 2024.

En el missatge institucional, s’ha afirmat que “la memòria del papa Francesc perdurarà pel seu servei als migrants i als pobres i per l’exemplaritat de la seva vida entregada com a Bisbe de Roma, Successor de l’apòstol Sant Pere, i principi i fonament visible de la unitat de l’Església”.

D’altra banda, el Copríncep francès i president de la República Francesa, Emmanuel Macron, també ha volgut unir-se al dol per la pèrdua del pontífex. En un missatge publicat a la xarxa X, ha escrit: “El papa Francesc ha defensat incessantment la pau, ha lluït per l’hospitalitat i per la fraternitat. La seva desaparició és una gran pena. El seu missatge, una brúixola.”



De Buenos Aires à Rome, le Pape François voulait que l’Église apporte la joie et l’espoir aux plus pauvres. Qu’elle unisse les Hommes entre eux et avec la nature. Puisse cette espérance ressusciter sans cesse au-delà de lui.



pic.twitter.com/oFKBJwaweH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2025

