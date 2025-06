Millores en la mobilitat

El Comú de Canillo habilita 160 noves places d’aparcament al Prat de Sella per descongestionar el centre urbà

El nou espai busca millorar la mobilitat durant els períodes de màxima afluència i es podrà destinar també a activitats culturals, socials i esportives

El Comú de Canillo ha inaugurat aquesta setmana un nou aparcament al Prat de Sella amb capacitat per a 160 vehicles. Aquesta infraestructura, concebuda com una resposta directa a la creixent pressió de mobilitat que viu la parròquia durant els períodes de màxima afluència turística, vol esdevenir una eina clau per descongestionar el centre urbà i millorar l’accessibilitat.

El projecte s’inscriu en una estratègia més àmplia de gestió eficient dels espais públics, la qual busca no només optimitzar l’ús funcional del sòl, sinó també obrir noves vies per dinamitzar la vida social i cultural del territori. En aquest sentit, l’espai del Prat de Sella no es limitarà a l’estacionament, sinó que podrà reconvertir-se puntualment en escenari d’activitats a l’aire lliure, des d’actes culturals fins a esdeveniments esportius o celebracions populars.

El conseller d’Infraestructures i Via Pública, Miquel Casal, ha remarcat que “amb aquestes 160 noves places, fem un pas important per descongestionar el centre i donar resposta a la demanda creixent d’espais d’estacionament, tant per als residents com per als turistes“. Casal també ha posat en valor la dimensió estratègica del projecte, pensat per adaptar-se a les necessitats canviants del territori.

Per la seva banda, el cònsol major, Jordi Alcobé, ha subratllat la voluntat de convertir l’espai en un punt de trobada per a la comunitat: “Aquest nou espai respon a una necessitat real de la parròquia i volem que aquest indret, a banda de servir per millorar la mobilitat, esdevingui també un punt de trobada, on es puguin dur a terme activitats diverses en benefici del teixit social i cultural de Canillo”.