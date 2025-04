Òbit

Mor el Papa Francesc als 88 anys

El traspàs s’ha produït a les 07.30 hores, després que el pontífex hagi patit una crisi respiratòria, tal com han detallat fonts vaticanes

El Papa Francesc ha mort aquest dilluns a l’edat de 88 anys, segons ha informat oficialment la Santa Seu a primera hora del matí. El traspàs s’ha produït a les 07.30 hores. Es tracta d’un fet destacat en el calendari litúrgic, ja que aquest 21 d’abril coincideix amb el Dilluns de Pasqua, festivitat significativa per al món cristià. Segons les primeres informacions procedents del Vaticà, el pontífex hauria patit un ictus, tot i que aquesta hipòtesi no ha estat confirmada de manera definitiva com a causa oficial de la mort. A més, s’apunta que hauria traspassat a la seva residència habitual, la Casa Santa Marta, situada dins la Ciutat del Vaticà.

La seva defunció ha estat confirmada pel portaveu de la Santa Seu, qui ha declarat: “Amb gran tristesa comuniquem que el Sant Pare Francesc ha mort avui a la Ciutat del Vaticà. Ha estat un servidor fidel i compromès amb la fe, la pau i els més necessitats”.

La notícia de la seva mort arriba menys de 24 hores després que Francesc participés públicament en la tradicional benedicció ‘Urbi et Orbi’, celebrada el diumenge 20 d’abril a la plaça de Sant Pere. Durant la cerimònia, el pontífex va pronunciar el missatge pasqual davant milers de fidels, i posteriorment va recórrer la plaça amb el papa mòbil per saludar els assistents, en una de les seves últimes aparicions públiques.

La salut del Papa ja havia generat preocupació en els últims mesos. El Sant Pare havia patit diversos episodis de pneumònia i complicacions respiratòries que van requerir hospitalització. El darrer ingrés va tenir lloc el passat 16 de febrer a l’Hospital Gemelli de Roma, d’on va rebre l’alta voluntària el 23 de març. Tot i l’alta mèdica, la seva condició continuava sent fràgil.

Nascut com a Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires, va ser elegit Papa el 13 de març de 2013, convertint-se en el primer pontífex procedent d’Amèrica Llatina i el primer jesuïta a ocupar el càrrec. Així doncs, cal recordar que Francesc ha estat al capdavant de l’Església catòlica durant més d’una dècada.

– Pendent d’ampliació-