Pressió al sector

La Unió Hotelera alerta que el turisme creix un 35%, però el personal només un 8% i hi ha 400 llocs de feina sense cobrir

La patronal demana flexibilitzar les quotes per a treballadors recurrents, fomentar la contractació estable i impulsar habitatge digne

El sector hoteler andorrà adverteix que el creixement sostingut del turisme al país podria veure’s compromès per la manca de personal. Així ho ha esmentat la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) en un comunicat en el qual denuncia un “desequilibri preocupant” entre l’augment de l’activitat turística i l’estancament en el nombre de treballadors disponibles per fer-hi front.

Segons les dades recollides pel col·lectiu patronal, les pernoctacions han crescut un 35% entre el 2019 i el 2024, passant de 8,88 a 12 milions anuals. Aquest increment està relacionat amb una pujada notable dels turistes —els que pernocten al país—, que han passat de 3,09 a 4,17 milions en el mateix període. En canvi, el nombre d’assalariats al sector hoteler només ha augmentat un 8%, passant de 5.111 a 5.516 treballadors.

La UHA assenyala en un comunicat que aquesta descompensació està posant en risc la qualitat del servei i la sostenibilitat del model turístic andorrà. Expliquen que hi ha hotels que no poden obrir al 100%, serveis tensionats, dependència de personal temporal i problemes recurrents d’allotjament per als treballadors.

La patronal hotelera reclama al Govern una revisió del sistema de quotes laborals, que consideren massa rígid per a la realitat econòmica actual. “No podem permetre que les limitacions normatives impedeixin retenir professionals formats i integrats al país”, exposen. Segons la UHA, aquest estiu hi hauria uns 400 llocs de feina que no es poden cobrir, no pas per manca de candidats, sinó per les dificultats legals per encadenar temporades.

Entre les propostes que posa sobre la taula el sector hi ha la flexibilització de les quotes per a treballadors recurrents, la promoció d’una contractació més estable i la col·laboració entre administració i sector privat per oferir habitatge de temporada digne i accessible.

Amb el turisme aportant prop del 40% del PIB andorrà, la UHA demana que el creixement del sector vagi acompanyat d’una estructura laboral adaptada a la nova realitat. Reivindiquen un diàleg obert amb el Govern per revisar el marc normatiu i garantir un futur sostenible per al turisme del país.