Festival multidisciplinar

La Serenalla amplia espais i activitats per consolidar-se com a esdeveniment de país i referent d’estiu a la Massana

El festival celebra la setena edició del 17 al 20 de juliol amb més propostes lúdiques, zona esportiva i un reforç de la infraestructura tècnica

La Massana ha acollit aquest dimarts al parc del Prat Gran la presentació oficial de la setena edició del festival la Serenalla, que tindrà lloc del 17 al 20 de juliol i que torna amb una aposta clara per la sostenibilitat, el benestar i el territori. La cònsol major de la parròquia massanenca, Eva Sansa, ha remarcat que La Serenalla és un espai “de convivència, diversió i connexió amb l’essència del territori”, molt valorat pel públic. “Tothom s’ho passa bé”, ha afirmat, tot destacant l’ampliació de la zona de convivència per millorar l’experiència dels visitants. “Ens inspira una Massana viva i dinàmica”, ha afegit.

Per fer possible l’ampliació de l’espai i de les activitats, la cònsol ha explicat que s’han dut a terme obres d’adequació per garantir que la potència elèctrica sigui suficient per cobrir les necessitats del festival, especialment pel que fa als concerts i a les instal·lacions tècniques. “S’han fet actuacions per ampliar la xarxa i evitar qualsevol incidència”, ha detallat.

Sota el lema ‘Somiem’, l’edició d’enguany presenta nous espais i activitats pensades per a un públic familiar i divers. Segons ha explicat la consellera de Turisme de la parròquia, Mònica Solé, el projecte “no para de créixer, tant en dimensions com en participació i implicació”, i cada cop hi ha més persones que s’hi queden més estona. “No és un lloc on només es fa una volta; la gent ve a passar-hi el dia perquè s’hi està molt a gust”, ha afirmat, tot destacant l’entorn privilegiat del parc del Prat Gran: “Hi ha el riu a tocar, estem al centre de la Massana, i això fa que l’estada sigui molt còmoda per a tothom”.

Entre les novetats, Solé ha avançat la incorporació d’una zona esportiva dins del mateix parc, i ha emmarcat la iniciativa en el segell La Massana Ciclista, que la parròquia vol potenciar amb diverses accions, entre les quals es troba un passaport específic per a ciclistes. En col·laboració amb l’estació de Pal Arinsal, també s’han programat activitats per a infants i joves vinculades a la bicicleta i a l’esport a l’aire lliure. La consellera ha recordat que la Serenalla “és un dels esdeveniments de país de l’estiu”, i ha reivindicat el caràcter obert i familiar de la proposta.

La Serenalla reunirà enguany una seixantena d’operadors, entre propostes gastronòmiques i de producte artesanal. Solé ha destacat també dues col·laboracions noves: la participació de RTVA i la presència del col·lectiu Ull Nu, el qual oferirà una programació de curtmetratges en format de cinema a la fresca. També s’ha confirmat el suport de MoraBanc com a nou col·laborador.

Per la seva banda, el ministre de Turisme, Jordi Torres, ha subratllat el caràcter consolidat del festival, que “ja forma part de l’estiu del país” i representa “un atractiu diferencial dins de l’oferta turística d’Andorra”. Segons ha detallat, prop del 30% dels assistents són turistes, una dada que confirma el potencial de La Serenalla com a esdeveniment de país. Torres ha posat en valor la combinació d’oci, natura i gastronomia, i ha remarcat l’alt nivell assolit en edicions anteriors, amb exemples com el restaurant Beç.