Reforma penal i penitenciària

Govern defensa substituir l’arrest per penes de presó en semillibertat en delictes menors

La proposta inclou que els condemnats puguin realitzar serveis socials com a via de reinserció estructurada

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha comparegut aquest dimarts davant la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals del Consell General per presentar el pla d’acció de Govern per a la millora de l’organització interna del Centre Penitenciari de la Comella i per fomentar la reinserció dels interns.

Entre els canvis destacats, el nou text legislatiu proposa substituir l’arrest nocturn per penes de presó en règim de semillibertat en determinats delictes com els relacionats amb el furt, la conducció sota els efectes de l’alcohol o substàncies tòxiques i el rebuig a sotmetre’s als controls. “El que fem és suprimir l’arrest”, ha explicat Molné, que ha defensat que la pena de presó en semillibertat “permet que la persona que té feina pugui anar a treballar i a la nit tornar a dormir a la presó”.

En canvi, ha apuntat que amb l’arrest, encara que el condemnat no treballi, “se’l deixa sortir durant tot el dia i només va a dormir a la presó”. Segons la ministra, aquest canvi respon a una nova orientació en la política criminal: “Ens estimem més que, en determinats supòsits, s’apliqui una pena de presó en règim de semillibertat”.

Aquesta reforma també contempla la possibilitat d’associar el règim de semillibertat a la realització de treballs en benefici de la comunitat. Tot i que aquest mecanisme encara no està implementat, Molné ha indicat que “la meva idea és començar per fer una cosa petita que podrem augmentar progressivament”. En aquest sentit, ha reconegut que caldrà esperar l’entrada en vigor de la nova normativa i coordinar-se amb entitats col·laboradores i serveis d’Interior: “És un treball conjunt i és possible que encara ens falti una mica de temps per acabar-ho de lligar”.

Convocatòria de cinc noves places d’agent penitenciari

Amb l’objectiu de reforçar la plantilla del centre, la ministra Ester Molné ha anunciat que aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) publicarà la convocatòria de cinc places d’agent penitenciari, tres de les quals són de nova creació. Amb la cobertura d’aquestes vacants, el centre podrà arribar a un total de 68 agents. Segons ha detallat Molné, aquest increment de personal permetrà “donar un millor servei als interns” i garantir la cobertura de les necessitats bàsiques del centre. La mesura forma part del pla dissenyat pel Govern per ampliar progressivament la plantilla penitenciària.

La ministra també ha recordat que en els darrers mesos s’ha aprovat el Reglament de les especialitats dins del Cos Penitenciari, una eina que contribueix a la professionalització i especialització del personal i permet l’assignació de complements per funcions permanents. A més, ha apuntat que el Govern manté oberta la negociació amb els funcionaris de l’Administració general per millorar les condicions salarials i fer més atractiva la incorporació al cos, tant pel sou inicial com per les perspectives de carrera professional.

Durant la seva intervenció, el director del centre, Miquel Àngel Garcia, ha informat que el nivell d’ocupació actual és inferior al de l’any passat, i ha volgut posar en valor la tasca dels agents penitenciaris i de l’equip multidisciplinari del centre, format per psicòlegs, psiquiatra, metge, infermeres, treballador social, educador social i responsables de les unitats. Tots ells, ha dit, contribueixen a garantir una atenció individualitzada per a cada intern.

Finalment, Garcia ha anunciat una ampliació en el temps d’activitats fora de la cel·la, que ara arriba fins a set hores diàries. Concretament, els interns disposen de sis hores al dia per estar al pati i una hora addicional per a tallers o accedir a la biblioteca. Aquest canvi, ja implementat, dona resposta a diverses recomanacions internacionals i busca afavorir el benestar i la reinserció progressiva dels interns.