Pla d'acció al centre penitenciari

Molné considera revisar la separació d’interns a La Comella per adaptar-se a les necessitats de rehabilitació

L'Executiu proposa que els interns accedeixin al règim de semillibertat en superar la meitat de la pena, en lloc de les dues terceres parts com fins ara

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha comparegut aquest dimarts davant de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals del Consell General per presentar el pla d’acció que el Govern ha elaborat per millorar l’organització interna del Centre Penitenciari de La Comella, així com per impulsar una millor reinserció dels interns. En la compareixença, que ha estat acompanyada pel director del Centre Penitenciari, Miquel Àngel Garcia, ha explicat un dels canvis més rellevants serà la modificació de diverses normes penals i penitenciàries a través d’un Projecte de llei qualificada que l’Executiu preveu aprovar properament.

Durant la seva intervenció, Molné ha obert la porta a “flexibilitzar una mica aquesta separació” entre diferents perfils d’interns per motius de rehabilitació, seguretat o reinserció. Tal com estableix la normativa vigent, la llei penitenciària preveu una “separació estricta entre els diferents règims d’internament”, com ara entre presos preventius i condemnats, homes i dones, o entre interns amb mesures terapèutiques i aquells en règim ordinari. Tot i això, Molné ha apuntat que “reglamentàriament es pot mitigar una mica” aquesta separació per permetre el contacte entre interns amb característiques comunes, especialment quan es tracta de fomentar processos rehabilitadors.

La ministra ha assenyalat que “els estàndards internacionals no s’adapten fàcilment als països petits” i ha posat com a exemple el mòdul de salut mental, que actualment només allotja dos interns, fent èmfasi en el fet que un d’ells està a punt de complir la condemna i sortir en llibertat, deixant només un intern en aquest mòdul. “No es pot tenir en soledat”, ha dit, tot afegint que aquest intern “té gustos similars a altres companys”, fet que podria permetre una certa flexibilització sota criteris reglamentaris.

Modificacions per adquirir el règim de semillibertat

D’altra banda, la ministra ha detallat millores en l’àmbit disciplinari. Una de les principals novetats és que es permetrà que certs interns puguin accedir a la semillibertat un cop complerta la meitat de la condemna, en lloc de les dues terceres parts com fins ara. “Aquesta mesura resocialitzadora no s’aplicarà als condemnats per delictes més greus com ara agressions sexuals, delictes de sang o similars”, ha puntualitzat.

A més, s’ha previst reduir els terminis de presó provisional: “el termini passarà de 20 mesos a 12 mesos en casos de delictes majors, i de 8 mesos a 6 mesos en delictes menors”, ha indicat Molné. També es reformarà el sistema de reducció de condemna per bona conducta: “Fins ara es podien reduir dos dies i mig per mes complert; ara la proposta és que siguin tres dies, sempre que es completin tots els tallers i programes rehabilitadors i terapèutics”, ha explicat.

Canvis en la infraestructura penitenciària

Pel que fa a la infraestructura penitenciària, Molné ha informat que el Govern ha encarregat un estudi comparatiu per avaluar millores en la qualitat de vida dels interns amb patologies mentals. En aquest sentit, ha reconegut que s’està analitzant la possibilitat d’una ampliació del centre, però ha remarcat que es tracta d’una opció “massa embrionària”.

“Estem com en fase d’informar-nos”, ha indicat. Tot i que encara no s’han rebut els informes tècnics, ha explicat que “estem explorant la possibilitat d’ampliar-ho ja, abans de tenir l’informe, per guanyar temps”. La ministra ha afegit que “he de mirar què és el que s’ha de fer, què es pot fer, i quins recursos tenim”, deixant clar que el projecte encara està en una fase inicial d’estudi.

Finalment, Molné ha insistit que “no és fàcil” tirar endavant aquestes reformes, però ha assegurat que disposa de “moltes més idees” i que el pla d’actuació del centre penitenciari així com la seva modernització continua avançant.