Canvi de pontífex al Vaticà

El cardenal camarlenc Farrell agafa el poder i a Francesc se’l traslladarà en un únic taüt de fusta

La figura interina només podrà prendre decisions abans del nou nomenament i al fèretre del papa difunt no hi haurà cadafal ni tampoc bàcul papal

Després de la mort d’aquest dilluns al matí del papa Francesc als 88 anys, la gestió dels assumptes vaticans quedarà temporalment en mans del cardenal camarlenc mentre se celebren els nou dies d’exèquies i transcorre el termini, d’entre 15 i 20 dies, per organitzar un conclave que esculli el nou papa. En aquest sentit, cal fer entendre que el camarlenc actuarà com a papa “interí”, encarregat d’administrar l’Església fins a l’elecció del nou pontífex, encara que amb poders reduïts.

L’escollit per aquest deure serà a partir d’avui el cardenal irlandès Kevin Farrell, de 77 anys, qui ja va ser elegit per dur a terme aquest càrrec el febrer del 2019. Val a dir que tots els més alts responsables del ‘Govern’ de l’Església, és a dir la Cúria Romana, han de dimitir de les seves funcions a la mort del papa, quedant només el cardenal camarlenc per administrar els assumptes corrents de l’estament clerical.

Així mateix, convé ressaltar que la paraula “camarlenc” ve del terme italià “camera”, que significa càmera. Descriu així una funció purament administrativa que adquireix la importància quan mor un papa, i és qui s’encarrega d’administrar el Vaticà, i amb l’ajuda dels cardenals presents (reunits a la Congregació) fixa la data de les exèquies i de la convocatòria del conclave. No obstant això, ni el camarlenc ni els cardenals poden prendre cap decisió la validesa del qual excedeixi la durada del període vacant del tron ​​de Sant Pere, o envaeixi les prerrogatives exclusives del papa, com ara el nomenament de cardenals.

Ara bé, aclarit aquest punt, com es produirà el funeral de la màxima autoritat de l’Església catòlica? El primer que cal concretar és que l’Oficina per a les Celebracions Litúrgiques del Sant Pare va editar i publicar la segona edició de l’Ordo exequiarum Romani Pontificis, el llibre litúrgic que guiarà els funerals del papa. Informada ja la població sobre la mort de Francesc, correspon com s’ha dit al cardenal camarlenc iniciar els preparatius per al funeral del pontífex, així com trucar a conclave al Col·legi Cardenalici per triar al successor.

Sobre això, el papa Francesc va deixar constància que vol que el seu funeral “sigui el d’un pastor i deixeble de Crist, i no el d´un poderós home d’aquest món”. De manera que el primer pas serà traslladar el seu taüt a la Basílica de Sant Pere al Vaticà, on els cardenals celebraran així les exèquies en sufragi de la seva ànima durant nou dies consecutius, coneguts com a ‘Novendiale’, tal com marca la Constitució apostòlica. Convé afegir que durant la tercera estació; és a dir, durant el trasllat del fèretre al sepulcre i posterior enterrament, s’eliminarà la tradició dels tres taüts i per aquest ocasió es farà només amb un únic taüt de fusta.

Tampoc hi haurà cap vetllatori ‘privat’, ja que anteriorment es feia una primera veneració dels alts càrrecs de la cúria i dels cardenals a la capella del Palau Apostòlic i, més tard, se n’obria un al públic. Per contra, al funeral de Francesc, el cos es portarà directament a la basílica de Sant Pere. Altrament, tampoc es veurà ni el clàssic bàcul papal ni el cadafal, atenent que un cop a la basílica, el cos del papa difunt s’exposarà directament al fèretre obert, però no sobre un cadafal amb coixins ni enlaire, així com tampoc s’ubicarà el bàcul papal al costat del fèretre.