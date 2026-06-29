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Alex Montero Carrer
  • Societat
Primera reunió ordinària

El nou Consell d’Administració de la CASS celebra la primera sessió després de la renovació parcial de l’òrgan

Ha comptat amb els quatre representants escollits a les eleccions del 18 de juny, així com amb la resta de membres del consell de la parapública

El nou Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha celebrat aquest dilluns la seva primera sessió després de la renovació parcial de l’òrgan de govern arran de les eleccions celebrades el passat 18 de juny. Així, la sessió ha reunit Pere Canturri, representant del col·legi de les persones pensionistes; Daniel Armengol, en representació de les persones empresàries i treballadors per compte propi, i Salustià Chato i Montserrat Martínez, representants del col·lectiu de persones assalariades i assimilades. Entre altres, també hi han Marc Galabert, president de l’òrgan, i Jordi Cinca, president de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació.

Canturri, Armengol, Chato i Martínez es fan amb la confiança dels electors per entrar al Consell d’Administració

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Així, la constitució del nou òrgan arriba després d’uns comicis que es van tancar amb una participació del 6,03% sobre un cens de 89.325 persones. En el col·legi de pensionistes, Canturri va ser el candidat més votat amb 453 sufragis (28,47%); entre els empresaris i treballadors per compte propi, Armengol es va imposar amb 1.038 vots (61,02%), mentre que, en el col·lectiu d’assalariats i assimilats, Chato va obtenir 376 suports (17,96%) i Montserrat Martínez va revalidar la seva presència al Consell d’Administració amb 321 vots (15,33%).

De manera més desglosada, i en termes de participació, el col·legi de les persones empresàries i treballadors per compte propi va registrar la participació més elevada, amb un 7,83%, seguit del de pensionistes, amb un 7,74%, mentre que entre les persones assalariades i assimilades la participació es va situar en el 4,45%. En total, es van emetre 5.386 vots, fet que es va traduir en una abstenció del 93,97%.

Els candidats electes a la CASS celebren la victòria, però admeten que el 6% de participació “no és per tirar coets”

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