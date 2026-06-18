Canturri, Armengol, Chato i Martínez es fan amb la confiança dels electors per entrar al Consell d’Administració

Les eleccions al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) han culminat aquest dimecres amb l’elecció de Pere Canturri com a representant del col·legi de les persones pensionistes, Daniel Armengol com a representant de les persones empresàries i treballadors per compte propi, i Salustià Chato i Montserrat Martínez com a representants del col·lectiu de persones assalariades i assimilades. D’entre els quatre membres escollits, destaca especialment el cas d’aquesta darrera, qui revalida el càrrec al màxim òrgan de govern de la parapública després de tornar a obtenir la confiança dels electors.
Anant per pams, i de manera desglosada, la candidatura de Canturri (amb Maria Armengol de suplent), ha estat la més votada amb 453 sufragis, el 28,47% dels vots emesos. La llista s’ha imposat a la integrada per Florenci Pla i Sílvia Ortega, la qual ha obtingut 394 vots (24,76%), i a la de Lluís Ramon Samper i Rosa Alcobé, amb 325 sufragis (20,43%). Més allunyades han quedat les candidatures de José Garcia i Ramon Oliva, amb 230 vots (14,46%), i la d’Ignasi Arbusa i Anna Galbe, amb 156 vots (9,81%).
Pel que fa al col·lectiu de persones empresàries i les que realitzen una activitat per compte propi, Armengol i Francesc Pallàs (també com a suplent) han aconseguit una victòria molt ‘contundent’ amb 1.038 vots, el 61,02% del total. La candidatura de Manuel Carranza i Óscar Enrique Becerra ha sumat 328 sufragis (19,28%), mentre que la d’Alex Llige i Alex Ballesta ha obtingut 279 vots (16,40%).
Finalment, i pel que fa als assalariats i assimilats, els dos llocs en joc han estat per a Chato i Martínez. El primer ha estat el candidat més votat amb 376 sufragis (17,96%), seguit de Martínez, qui ha obtingut 321 vots (15,33%) i mantindrà la seva presència al Consell d’Administració. A continuació s’han situat Mercè Avellanet, amb 309 vots (14,76%), i Miquel Àngel Adran, amb 294 (14,04%). També han concorregut Anna Maria Carrion, amb 258 vots (12,32%), Ramon Pedrosa, amb 233 (11,13%), i Maria Neus Cervera, amb 202 sufragis (9,65%).
Cal destacar que la jornada electoral s’ha tancat finalment, amb una participació del 6,03% sobre un cens de 89.325 persones, amb un total de 5.386 vots emesos i una abstenció del 93,97%. Per col·legis electorals, la mobilització més elevada s’ha registrat entre les persones empresàries i treballadors per compte propi, amb una participació del 7,83%, seguides dels pensionistes (7,74%) i de les persones assalariades i assimilades (4,45%).