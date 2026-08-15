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  • Al minut 33, Jordi Cano ha obert el marcador. | @FCANDORRA
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Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra obre la temporada amb una contundent golejada davant el Ceuta en un duel passat per aigua (5-1)

Jordi Cano obre el camí en el seu debut com a tricolor i Nacho Quintana signa un doblet per assegurar els primers tres punts del curs

L’FC Andorra ha començat la temporada 2026/27 a LaLiga Hypermotion de la millor manera possible. Els tricolor s’han imposat amb contundència per 5-1 a l’AD Ceuta en un duel marcat per la pluja i en què els de Carles Manso han anat de menys a més fins a acabar signant una golejada que els permet sumar els primers tres punts del curs.

El partit ha començat igualat i amb avisos a totes dues porteries. El Ceuta ha estat a punt d’avançar-se amb un xut al pal durant els primers minuts, mentre que l’FC Andorra també ha anat generant arribades de perill fins que, al minut 33, Jordi Cano ha obert el marcador. El davanter barceloní ha estrenat així el compte golejador dels tricolor aquesta temporada i, alhora, ha celebrat el seu primer gol com a futbolista professional en el debut amb la samarreta de l’Andorra.

Carrique ha estat l’encarregat d’ampliar distàncies després d’una gran assistència de taló de Cano, abans que Quintana, sortint des de la banqueta, signés un doblet

Amb l’avantatge al marcador, els de Manso han fet un pas endavant després del descans i han acabat sentenciant el duel durant la segona meitat. Thomas Carrique ha estat l’encarregat d’ampliar distàncies després d’una gran assistència de taló de Jordi Cano, abans que Nacho Quintana, sortint des de la banqueta, signés un doblet per deixar pràcticament resolta l’estrena.

El Ceuta ha aconseguit retallar distàncies en el tram final per mitjà de Jordi Escobar, però la reacció visitant no ha anat més enllà. Ja en el temps afegit, Álex Calvo ha posat la cirereta amb el definitiu 5-1, certificant una estrena contundent dels tricolor en el retorn a la categoria de plata i els primers tres punts de la temporada.

Carles Manso vol un FC Andorra fidel a la seva identitat per encetar la temporada amb bon peu contra el Ceuta

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