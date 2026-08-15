Les fortes pluges inunden diversos carrers del Pas de la Casa i obliguen a intervenir els serveis d’emergència

La tempesta que afecta aquest dissabte el Principat ja ha deixat les primeres incidències al Pas de la Casa, on la intensitat de les precipitacions ha provocat acumulacions d’aigua en diversos carrers del nucli. En aquest sentit, els Bombers i el COEX han dut a terme diverses intervencions, principalment per fer front als efectes de les precipitacions. Entre les actuacions efectuades hi ha la neteja de diversos trams de carretera afectats per l’acumulació d’aigua, mentre la situació continua pendent de l’evolució meteorològica durant les pròximes hores.
I és que l’episodi d’inestabilitat es pot intensificar al llarg de la tarda i, especialment, durant el vespre. El pas d’un front està afavorint la formació de nuvolades i tempestes que poden ser localment intenses i anar acompanyades d’activitat elèctrica i calamarsa petita. Els ruixats, de caràcter irregular, poden anar afectant progressivament diferents punts del territori. Davant d’aquest escenari, el Servei Meteorològic ja va activar divendres un avís groc per tempestes davant la possibilitat que les precipitacions guanyessin intensitat durant la jornada d’avui dissabte.