Els electes de la CASS assumeixen el mandat amb reptes pendents i l’objectiu d’incrementar la participació

Les eleccions per renovar parcialment el Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) s’han tancat amb una participació del 6,03% sobre un cens de 89.325 electors, una xifra que, malgrat millorar els registres dels dos darrers comicis, continua deixant més del 93% dels afiliats al marge del procés. Precisament aquesta baixa mobilització ha centrat bona part de les valoracions dels candidats escollits, que han celebrat els resultats obtinguts però han coincidit a assenyalar la necessitat d’incrementar la implicació de la ciutadania en les futures convocatòries.
La representant de les persones assalariades i assimilades, Montserrat Martínez, que ha revalidat el càrrec al Consell d’Administració, s’ha mostrat satisfeta pel suport rebut, tot i advertir que el percentatge de participació evidencia que encara queda feina per fer. «Estem molt satisfets, malgrat que hi ha molta feina per fer, perquè un 6% no és per tirar coets. Hem de continuar treballant», ha afirmat.
«Estem molt satisfets, malgrat que hi ha molta feina per fer, perquè un 6% no és per tirar coets» – Montserrat Martínez
En la mateixa línia s’ha expressat Daniel Armengol, escollit en representació de les persones empresàries i dels treballadors per compte propi. Tot i valorar positivament que la participació hagi augmentat respecte a les anteriors eleccions, ha considerat que la xifra continua sent insuficient. «Les eleccions on poden votar més de 80.000 persones haurien de ser les més multitudinàries d’Andorra i quedar-se amb un 6% em sembla que té molt àmbit de millora», ha assenyalat. Per aquest motiu, ha defensat continuar impulsant mecanismes que facilitin la votació, especialment per via digital.
Superada la jornada electoral, la primera tasca dels representants escollits serà constituir el nou Consell d’Administració de la parapública. Armengol ha explicat que els membres electes ja han estat convocats per iniciar aquest procés i començar a treballar en els diferents àmbits que té oberts l’organisme.
Un cop constituït el nou òrgan de govern, els representants electes hauran d’afrontar diversos dossiers que han centrat la campanya electoral. En aquest sentit, Armengol ha explicat que la primera reunió servirà per formalitzar els nomenaments i conèixer els àmbits de treball ja establerts per garantir la continuïtat de la tasca desenvolupada fins ara. «La primera passa és que ens han convocat per crear el consell d’administració», ha indicat.
«Són les eleccions on poden votar més de 80.000 persones, hi haurien de ser les més multitudinàries i quedar-se amb un 6% em sembla que té molt àmbit de millora» – Daniel Armengol
Pel que fa a les prioritats del mandat, Martínez ha assegurat que continuarà defensant la implantació del tercer pagador per a tots els usuaris del sistema sanitari públic, una reivindicació que considera clau per alleugerir la càrrega econòmica de moltes famílies. «És continuar fent pressió amb el tema del tercer pagador», ha afirmat. La representant dels assalariats també ha defensat la necessitat de dotar la CASS de més recursos per millorar els processos digitals i reforçar les tasques de verificació i seguiment, amb l’objectiu de garantir un millor funcionament del sistema.
A més, ha posat l’accent en la necessitat de reforçar la informació que rep la ciutadania sobre el funcionament de la parapública i els seus drets. Segons ha explicat, durant la campanya ha detectat un important desconeixement entre els afiliats sobre aspectes bàsics relacionats amb la CASS i amb el mateix procés electoral. «Falta molta informació», ha remarcat, tot comprometent-se a mantenir la proximitat amb els usuaris que ho requereixin.
Des del col·legi de les persones empresàries i dels treballadors per compte propi, Armengol ha situat entre les prioritats la sostenibilitat futura del sistema de pensions i el control de l’increment de la despesa sanitària. Igualment, ha apuntat que durant el mandat es podrà plantejar el debat sobre una representació diferenciada dels treballadors per compte propi dins dels òrgans de govern de la CASS, tenint en compte el creixement que aquest col·lectiu ha experimentat en els darrers anys.
Per la seva banda, els representants de les persones pensionistes, encapçalats per Pere Canturri, han defensat durant la campanya la necessitat de preservar el poder adquisitiu de les pensions, reduir les llistes d’espera sanitàries i avançar cap a una CASS més accessible i propera als afiliats, mantenint al mateix temps l’equilibri financer necessari per garantir la viabilitat futura del sistema.