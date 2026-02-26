Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La fiscalia ha rebaixat algunes de les peticions degut a l'esforç de reinserció. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Últim dia del judici

La Fiscalia sol·licita penes d’entre sis i vuit anys de presó per als quatre principals acusats de l”Operació Llops’

Pel que fa al primer acusat, es reclama vuit anys de presó, una multa de 200.000 euros, l’expulsió del país i el pagament de les despeses processals

El Ministeri Fiscal ha sol·licitat penes que oscil·len entre els sis anys i tres mesos i els vuit anys de presó per als quatre principals acusats de la macrocausa ‘Operació Llops’. En concret, demana vuit anys de presó per al primer, segon i tercer processats, i sis anys i tres mesos per al quart, a més de multes econòmiques elevades i l’expulsió del país en tres dels casos.

Pel que fa al primer acusat, la fiscalia reclama vuit anys de presó (rebaixats des dels nou inicialment previstos per l’esforç de reinserció i el reconeixement dels fets), una multa de 200.000 euros, l’expulsió del país i el pagament de les despeses processals. Així, se sosté que la investigació es va iniciar arran de vigilàncies en què es va constatar la venda de cocaïna, fet que va motivar la seva detenció i el posterior escorcoll domiciliari. A més, es considera que el vocabulari emprat en els missatges era propi del tràfic i que, més enllà de les converses, hi ha una vintena de persones processades i condemnades per consum que sumarien uns 240 grams de cocaïna adquirits.

Quant al segon acusat, el Ministeri Fiscal demana també vuit anys de presó, una multa de 180.000 euros i l’expulsió del país, destacant la quantitat de cocaïna intervinguda més de 100 grams, així com diners en efectiu, i ha subratllat contradiccions en les seves declaracions.

En relació amb el tercer acusat, el ministeri públic sol·licita vuit anys de presó, una multa de 150.000 euros, l’expulsió del país i el decomís corresponent. L’ha qualificat de distribuïdor rellevant i ha remarcat els fins a 80 ingressos bancaris vinculats al tràfic, que sumarien aproximadament 16.000 euros, així com una activitat que situaria en 280 grams de cocaïna.

Finalment, per al quart acusat, la fiscalia demana sis anys i tres mesos de presó i una multa de 40.000 euros. El situa com un dels subministradors del primer acusat, amb lliuraments regulars de substància i una intervenció de 37,5 grams de cocaïna al seu domicili, a més de 1.700 euros en efectiu i deutes vinculats a l’activitat.

-pendent d’ampliació-

