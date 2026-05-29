El MoraBanc planta cara al Barça i cau a la pròrroga, però celebra la salvació amb la derrota del ‘Granca’ (95-100)

Tractant-se d’una autèntica final i amb la Bombonera plena de gom a gom, el MoraBanc Andorra ha plantat cara a tot un gegant com és el Barça, qui s’ha acabat imposant a la pròrroga per 95-100. Tot i la derrota, el conjunt pirenaic ha celebrat la permanència, ja que el Gran Canària ha caigut a la pista del València. L’altre equip immers en la batalla, el Saragossa, s’ha imposat al darrer segon a Lugo i ha certificat també la salvació.
Les primeres possessions han sigut erràtiques per a ambdós conjunts, i només una cistella de Youssoupha Fall s’ha projectat al lluminós. En aquest sentit, els del Principat s’han fet forts al rebot defensiu, però a dalt han estat manats per la precipitació i no ha estat fins ben passats els quatre minuts que no han iniciat el seu marcador particular, amb Shannon Evans des dels 6,75 metres. Però els visitants no han anat perdonant, tenint en joc ser caps de sèrie del play-off, i gràcies als contracops han fet un 5-17 que ha obligat Žan Tabak a demanar temps mort. Ha donat fruits i han començat a retallar amb Kostas Kostadinov i de Sir’Jabari Rice fins que Kyle Kuric i Justin McKoy han replicat de tres per posar fi als primers 10 minuts amb un 15-19.
A l’inici del segon periple, si bé ha estat marcat per la poca precisió, els tricolor s’han posat a un amb prou rapidesa. Han anat jugant amb aquesta diferència fins que els de la Ciutat Comtal han començat a trobar espais en atac amb més facilitat i s’han acabat posant cinc punts per sobre (24-29). Amb aquest context, els locals han tingut un moment de desconnexió en el qual, amb pèrdues no forçades, han vist com els rivals han ampliat fins al 29-34. El tècnic croat ha hagut de tornar a aturar la sagnada, i de nou ha tingut efecte per, des del tir lliure i fent-se forts al darrere, tornar-se a posar a un (33-34). Restant dos minuts ja ha manat la igualtat amb la qual gairebé s’ha anat als vestidors, però una cistella al darrer segon de Tornike Shengelia ha posat per davant als catalans (39-41).
A la represa, Stan Okoye ha avançat al MoraBanc per primera vegada des del triple (42-41), però Myles Cale també ha dit la seva per deixar-ho tot com a l’inici. El joc ha estat encara més parell, tot i que els de Xavi Pascual han anat fent fàcils allò que als pirenaics més els ha costat, ser contundents sota cistella. Així fins que Evans s’ha fabricat tot sol vuit punts consecutius per la via ràpida que han col·locat l’empat a 52. Els cops s’han anat succeint, i sent els culers quins portaven la iniciativa, Rafa Luz s’ha convertit en el puntal amb tres cistelles i acabar el quart per davant (62-61).
Al darrer període s’ha mantingut la dinàmica positiva dels andorrans, i Rice ha estat el primer a ‘mullar’ per partida doble (66-63). Però el Barça no deixa de ser el Barça, i amb poc ha anat contestant per acabar avançant-se. Amb l’empat a 67 s’ha sabut de la derrota del ‘Granca’, i la permanència assegurada que ha comportat, però el MoraBanc no ha abaixat els braços i ha continuat plantant cara (74-70). S’ha encetat llavors un darrer esprint per endur-se el triomf, i en aquest han estat els pirenaics quins han dut la iniciativa: imponents, forts al rebot i anotadors (80-76). En un intrèpid darrer minut, Kevin Punter ha enviat el matx a la pròrroga (86-86).
En aquesta, Jan Vesely ha obert la puntuació des del tir lliure i Kuric ha respost des de la línia de tres. Entre ells s’han repartit les cistelles, fins que dues decisions polèmiques dels àrbitres han fet que els catalans anessin als 4,60 metres (91-93). Sense res a perdre, Kostadinov ha tornat a avançar els pirenaics i, d’una nova decisió dubtosa, Shengelia ha fet la igualada des del tir lliure i Punter ha acabat desequilibrant la balança amb el 95-100 definitiu.