El quart acusat de l’‘Operació Llops’ no declara per por a presumptes “amenaces de mort” contra la seva família

La quarta sessió de la vista oral del judici per la macrocausa ‘Operació Llops’ s’ha celebrat aquest dimarts a la tarda al Tribunal de Corts en una jornada més curta del previst i marcada per la decisió del quart acusat de no declarar. L’encausat ha comunicat al tribunal que optava per no respondre a cap pregunta per por a possibles represàlies contra la seva família, després d’haver rebut advertiments i amenaces de mort.
En la mateixa sessió han comparegut els quatre darrers processats —cal recordar que hi ha vuit encausats—, que han negat en tot moment haver comprat estupefaents al primer acusat, considerat el principal investigat i qui s’enfronta a una petició de pena més elevada. Tots ells han rebutjat les acusacions de consum o adquisició de cocaïna en el marc dels fets jutjats.
Especialment rellevants han estat les declaracions del setè i de la vuitena acusats. Tots dos han assegurat que els missatges intercanviats amb el primer processat no van ser enviats per ells, sinó per les seves respectives parelles. El setè acusat ha explicat que convivia amb una dona que, presumptament, utilitzava el seu telèfon per contactar amb el primer acusat per adquirir droga. Ha afirmat que ell només l’acompanyava en alguna ocasió i que el principal encausat “li sonava de vista”, però que no va redactar cap dels missatges. També ha assegurat que desconeixia si la dona, que va ser la seva parella, anava a comprar substàncies.
El quart acusat opta per no declarar en denunciar “amenaces de mort” dirigides contra la seva família durant el procés judicial
En la mateixa línia, la vuitena acusada ha declarat que els missatges atribuïts al seu dispositiu els va enviar la seva exparella i que ella no va intervenir en aquelles converses.
Per la seva banda, el sisè acusat ha negat haver comprat droga al primer processat, però ha ratificat part de la versió d’aquest pel que fa al context en què es van conèixer. Ha relatat que la relació va sorgir en un entorn d’oci i que, en un moment de vulnerabilitat personal —quan la seva exparella el va fer fora del domicili i no disposava de documentació regular—, va contactar amb ell per demanar ajuda. “Em va regalar roba”, ha afirmat, en referència a converses incorporades a la causa. Ha assegurat que mai ha consumit cocaïna i que sempre ha estat disposat a sotmetre’s a proves per acreditar-ho.
El cinquè acusat, que només ha respost a preguntes del seu advocat i d’una altra defensa, ha negat qualsevol compra de droga. Ha indicat que l’únic consum que recorda es remunta a fa gairebé una dècada, fora del país. Segons la seva versió, el contacte amb un dels processats era estrictament laboral i ha assegurat que els 150 euros que va abonar al primer acusat corresponien a roba que li havia adquirit i a unes hores de feina. Aquest extrem contrasta amb la interpretació inicial del primer encausat sobre el contingut d’alguns missatges.
Finalment, el tercer acusat ha tornat a intervenir a petició del seu lletrat per precisar aspectes de la seva situació actual. Ha explicat que resideix al Principat des de fa més de 15 anys, que percep uns ingressos mensuals d’uns 2.000 euros i que afronta el pagament de la manutenció, l’escolarització del seu fill —andorrà de set anys— i el lloguer. Segons ha detallat, el seu salari li permet estalviar entre 500 i 600 euros mensuals.