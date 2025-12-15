Adjudicats per 237.706 euros els treballs de dragatge del riu d’Ós per reforçar el manteniment fluvial preventiu

El Govern ha adjudicat les tasques de dragatge i retirada de sediments al riu d’Ós, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, dins el programa de manteniment dels cursos fluvials. L’actuació s’inscriu en les intervencions preventives que s’executen de manera periòdica al territori. Els treballs se centraran en l’eliminació dels materials acumulats al llit del riu com a conseqüència de les crescudes i de l’arrossegament natural. Aquesta operació permetrà garantir la circulació de l’aigua en condicions adequades i minimitzar possibles incidències en punts considerats sensibles.
Els treballs, adjudicats per 237.706,46 euros, es desenvoluparan durant quatre mesos a partir de la signatura del contracte
La intervenció també contribuirà a mantenir l’estabilitat del llit i dels marges del riu, així com a preservar la seva funcionalitat davant episodis de precipitacions intenses. L’objectiu és assegurar unes condicions òptimes del curs fluvial i reforçar la seguretat de l’entorn. L’empresa Treballs Públics La Coma serà l’encarregada d’executar les obres, que han estat adjudicades per un import de 237.706,46 euros, per sota del pressupost inicialment previst. El termini d’execució establert és de quatre mesos a partir de la formalització del contracte.