El comú d’Andorra la Vella manté contractes de control fluvial i arsenic fins a sis anys amb Bioma

El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat a l’empresa Bioma el servei de manteniment i gestió de les estacions automàtiques d’aforament dels cabals del riu de la Comella, del riu d’Enclar i de la font de la Birena. Aquests dispositius permeten registrar el flux d’aigua i facilitar la previsió d’inundacions. La seva instal·lació es va fer mitjançant un acord entre els comuns i Protecció Civil per disposar d’un sistema d’alerta en cas de crescudes.
Segons l’edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), Bioma percebrà 4.663 euros per dur a terme aquesta tasca, dels quals 1.943 corresponen al 2025. El contracte tindrà una vigència inicial d’un any i es podrà renovar fins a un màxim de sis anualitats.
La mateixa empresa ha obtingut també el contracte per al manteniment de l’analitzador continu d’arsènic ubicat als dipòsits de la Birena. Aquesta adjudicació és d’un any, renovable fins a sis, per un import total de 9.464 euros, amb 6.489 assignats a l’exercici 2025.
En relació amb aquest dipòsit, el comú va adjudicar a principis d’any la substitució del filtre de l’aigua per un valor superior als 100.000 euros. Aquest element, compost per sorra amb òxid de ferro, permet l’absorció de l’arsènic per fer l’aigua potable. El material filtrant s’esgota segons el volum processat i cal substituir-lo cada dotze o divuit mesos per complir la normativa vigent i assegurar la qualitat de l’aigua subministrada.