El cap de Govern tanca la polèmica del Carnaval d’Encamp i apunta que la Comissió farà una carta personalitzada

El cap de Govern, Xavier Espot, ha donat per tancada la polèmica generada arran de la penjada del ninot de Carnestoltes a Encamp i ha afirmat que la Comissió de Festes treballa en un nou comunicat “encara més explicatiu i contextualitzador” per aclarir els fets. Espot ha defensat que ja s’han fet les aclaracions pertinents i ha reiterat la condemna del Govern a qualsevol acte que pugui ser considerat antisemita o racista.
“Ens desolidaritzàvem d’aquestes manifestacions, però també vam intentar contextualitzar les actuacions” – Xavier Espot
La controvèrsia, que ha arribat a la premsa internacional i ha generat malestar en sectors de la comunitat jueva, ha provocat reaccions institucionals els darrers dies. La Comissió de Festes d’Encamp ha demanat disculpes després d’escoltar les queixes, mentre que el síndic general ha qualificat les imatges de “dures” fora de context, tot remarcant que el comunicat posterior ja havia situat els fets i havia expressat les disculpes corresponents.
En aquest context, Espot ha explicat que “ahir es va mantenir una trobada entre la nostra ambaixadora a França i l’encarregat de negocis de l’ambaixada d’Israel”, detallant que la interlocució s’ha canalitzat a través de París. Segons el cap de Govern, durant la reunió s’ha traslladat que l’Executiu “es desolidaritzava d’aquestes manifestacions”, alhora que s’ha intentat “contextualitzar aquestes actuacions”.
Espot ha insistit que la rectificació de la Comissió de Festes ha estat “important”, ja que ha aclarit que la representació del Carnestoltes no feia referència a una persona jueva ni a un nacional israelià en general, sinó a “una determinada persona que ostenta una responsabilitat política, en concret, el primer ministre”. Amb tot, ha admès que la manera com es va il·lustrar “podia donar lloc, efectivament, a confusió”.
“Tal com es va representar aquell Carnestoltes va ser un error perquè ha generat confusions i dubtes” – Xavier Espot
“El Govern condemna qualsevol acte que es pugui considerar propi d’una actitud antisemitista o racista”, ha remarcat Espot, tot afegint que també es rebutja qualsevol acció que vagi “en contra d’una religió o d’un poble”. En aquest sentit, ha afirmat que, a partir de les explicacions facilitades, “va quedar esvaït qualsevol dubte sobre una pretesa actuació antisemita”.
El cap de Govern ha reconegut que la representació “va ser un error” perquè ha generat la polèmica i els dubtes que s’han produït. Tanmateix, ha assegurat que es queda amb l’explicació oferta pels organitzadors, que han defensat que no es tractava d’una actuació antisemita ni d’una representació d’una persona de confessió jueva o d’un ciutadà israelià amb caràcter general. Finalment, el cap de l’executiva ha considerat que, una vegada fetes les rectificacions i els contactes diplomàtics pertinents, “hauríem d’anar donant la polèmica per tancada”.