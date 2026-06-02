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La foto abans que la solució

La política té una debilitat coneguda: la fotografia. La primera pedra de la futura residència d’Encamp ha deixat una imatge impecable de compromís institucional, amb pales, somriures i promeses de futur. Però mentre la foto circula, moltes persones grans continuen atrapades en llistes d’espera i esperant solucions que arriben a comptagotes.

La futura residència és una bona notícia i una necessitat evident. Tanmateix, costa celebrar una infraestructura que, amb sort, no estarà operativa fins al 2028. Sovint sembla que es festeja més l’anunci que no pas el resultat.

La fotografia que realment importaria seria la de les persones grans ocupant places dignes, amb serveis garantits i sense haver d’esperar anys per obtenir resposta. La primera pedra és només una promesa; la solució començarà quan les portes s’obrin.

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