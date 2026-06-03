Alerta per una campanya massiva d’SMS fraudulents que suplanten el cos policial per comunicar falses multes de trànsit

La Policia ha advertit de la circulació massiva d’un SMS fraudulent que està arribant a nombrosos telèfons mòbils del país. Segons informa el cos, es tracta d’una estafa que s’envia des de diversos números estrangers i que suplanta la identitat de la mateixa policia.
El missatge comunica falsament a l’usuari que ha estat sancionat per una infracció de trànsit detectada i registrada automàticament per un sistema de control viari. Per consultar els suposats detalls de la multa, l’SMS incorpora un enllaç. És precisament en accedir a aquest enllaç quan es produeix el frau, ja que els ciberdelinqüents aprofiten per obtenir dades personals de les víctimes.
Davant aquesta situació, la Policia recorda que mai notifica multes a través d’aquest sistema i recomana no accedir a cap enllaç, no facilitar informació personal i eliminar el missatge. També aconsella bloquejar el número des del qual s’ha rebut l’SMS.