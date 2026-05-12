Duró alerta que la inversió estrangera pot fer perdre control i defensa afavorir “els empresaris i propietaris locals”

“No estic d’acord en vendre el país”. Amb aquesta afirmació, el president de l’Associació de Propietaris de Terres (APTA), Josep Duró, ha defensat aquest dimarts la necessitat d’endurir les condicions de la inversió estrangera a Andorra per limitar l’especulació i preservar el control econòmic i territorial del país. Tant Duró com el secretari de l’entitat, Jordi Cerqueda, han coincidit a reclamar una regulació més selectiva de l’entrada de capital exterior i han apostat per prioritzar aquelles inversions que aportin retorn real al Principat.
Duró ha deixat clar que l’associació no planteja tancar l’economia andorrana a l’exterior. “Tancar fronteres no es una opció. Seria impossible”, ha afirmat. Tot i això, ha defensat que el país hauria d’afavorir els empresaris i propietaris locals davant l’arribada de grans capitals internacionals amb una capacitat econòmica molt superior. Segons ha advertit, el sistema actual està dificultant la competitivitat de moltes empreses familiars andorranes.
El president de l’APTA també ha plantejat estudiar mecanismes que permetin una major implicació nacional en determinats projectes impulsats amb capital estranger. En aquest sentit, ha defensat fórmules de participació andorrana que contribueixin a mantenir una vinculació directa amb el país i evitin operacions estrictament especulatives.
Per la seva banda, Cerqueda ha emmarcat el debat en les conseqüències de l’obertura econòmica iniciada el 2012. El secretari de l’associació ha recordat que en aquell moment ja es van expressar dubtes sobre una liberalització generalitzada de la inversió estrangera i ha lamentat que finalment “es va obrir a tot”. Segons ha assenyalat, el país es troba ara en una fase de revisió per corregir els efectes derivats d’aquell model.
Cerqueda ha defensat augmentar progressivament les exigències econòmiques vinculades a la inversió estrangera i a les residències passives amb l’objectiu de reduir la pressió especulativa. “Hem de ser més selectius”, ha afirmat, tot assegurant que moltes operacions immobiliàries actuals responen a moviments orientats únicament a obtenir beneficis ràpids. “Fan promocions en vista de vendre-ho, recollir els diners i marxar”, ha declarat.
En aquesta línia, els representants de l’APTA han apostat per inspirar-se en models aplicats en altres microestats europeus com Mònaco o Suïssa, on les càrregues econòmiques vinculades a la inversió estrangera són més elevades. Segons Duró, Andorra hauria d’adaptar algunes d’aquestes eines a la seva realitat per limitar l’entrada de capitals especulatius i reforçar la capacitat de decisió interna.
L’associació també ha relacionat el debat sobre la inversió amb el model de creixement demogràfic i urbanístic. Cerqueda ha advertit que l’augment de població dependrà directament del tipus d’economia que es vulgui impulsar en els pròxims anys. “Si l’economia requereix 150.000 persones a Andorra, vindran”, ha afirmat, tot alertant que un excés de construcció podria acabar generant habitatges buits si la demanda real no acompanya.
Els representants de l’entitat han coincidit a defensar un model econòmic orientat cap a activitats amb més valor afegit i menys dependència de grans volums de mà d’obra. “La persona que vingui s’ho ha de treballar i ha de pagar aquest interès”, ha manifestat Cerqueda, qui ha insistit en la necessitat d’establir barreres d’entrada coherents amb el model de país que es vulgui consolidar.