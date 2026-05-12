La inversió estrangera declarada al Principat s’enfila fins als 967,9 milions el 2025, un 219,2% més que l’any anterior

La inversió estrangera directa al Principat va registrar durant el 2025 un fort increment del volum declarat, el qual es va situar en 967,9 milions d’euros, un 219,2% més que el 2024, segons les dades publicades per Estadística. En paral·lel, el nombre total de sol·licituds presentades també va augmentar, tot i que de manera molt més moderada, amb un increment del 4,3% respecte de l’any anterior, fins a les 1.352 operacions. L’augment del volum declarat, però, es concentra en poques operacions de gran dimensió: quatre sol·licituds favorables acumulen prop de 444 milions d’euros, pràcticament la meitat de tota la inversió inicial declarada durant el 2025.
Per àmbits econòmics, el sector patrimonial continua concentrant la major part de la inversió estrangera declarada, amb 641,2 milions d’euros, un 525,9% més que el 2024. En nombre d’expedients, però, la prestació de serveis manté el pes més elevat, amb 801 sol·licituds registrades durant l’any, davant de les 390 vinculades al sector patrimonial. Pel que fa a les sol·licituds autoritzades, el 2025 es van aprovar 1.203 expedients, una xifra lleugerament inferior a la de l’any anterior, amb una caiguda de l’1,4%. Tot i això, el volum d’inversió autoritzada va augmentar fins als 779,8 milions d’euros, un 158,1% més que el 2024.
En relació amb les inversions formalitzades -és a dir, les autoritzacions que finalment s’han elevat davant de notari-, el nombre d’operacions va créixer un 36,2%, passant de 516 a 703 expedients. Tot i aquest augment, el volum econòmic formalitzat va disminuir un 21,6% i es va situar en 118,3 milions d’euros, lluny dels 150,8 milions registrats el 2024. L’import mitjà per inversió formalitzada també es va reduir de manera notable, passant dels 292.417 euros del 2024 als 168.232 euros durant el 2025. En aquest sentit, la inversió formalitzada representa actualment el 3% del PIB andorrà, per sota del 4% registrat un any abans.
Els sectors patrimonial i de prestació de serveis continuen liderant també la inversió formalitzada. El primer concentra 77,1 milions d’euros, el 65,2% del total, mentre que el segon suma 33,2 milions. En nombre d’operacions formalitzades, el sector serveis encapçala el rànquing amb 469 expedients, seguit del patrimonial, amb 160. Per països d’origen, França lidera el volum econòmic de les inversions formalitzades el 2025, amb 85,9 milions d’euros, una xifra que multiplica per més de cinc la registrada l’any anterior. Espanya, en canvi, es manté com el país amb més operacions formalitzades, amb 232 expedients, mentre que França en registra 318.
Pel que fa a la inversió estrangera immobiliària, el 2025 es van autoritzar 843 operacions, 301 més que el 2024, fet que representa un augment del 55,5%. L’import global d’aquestes inversions va ascendir fins als 514,3 milions d’euros, un 35,6% més que l’any anterior, mentre que el pes de la inversió immobiliària respecte del PIB ja arriba al 12,9%. Espanya concentra gairebé la meitat de les operacions immobiliàries autoritzades, amb 400 inversions durant el 2025, seguida de França, amb 146. En volum econòmic, les inversions procedents d’Espanya van superar els 197 milions d’euros, mentre que les franceses van situar-se en 108,4 milions.