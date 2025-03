Bonell sostreu que la Justícia haurà de determinar si la zona de l’entorn de protecció ha estat ben delimitada

Després que ahir els propietaris de diferents finques situades als voltants de l’edifici més icònic del país, la Casa de la Vall, presentessin un recurs administratiu contra el Govern pels entorns que han estat delimitats per a la protecció de la zona, recalcant en aquest la vulneració dels seus drets de propietat i posant el focus en la restricció d’alçada per a l’impacte visual i la zona preventiva que s’encomana a les recomanacions del ministeri de Cultura, avui ha estat torn de la seva titular, Mònica Bonell, per confirmar que serà la Justícia l’encarregada de “determinar si l’àrea protegida s’ha definit correctament”.

És arran d’aquesta situació que els veïns de tres edificis adjacents al monument històric han expressat el seu malestar davant el decret dels entorns 28/2025, i per això, han al·legat, d’una banda, que “no se’ls va notificar personalment sobre el procés d’establiment de les zones de protecció” i, d’altra, que el dictamen també recull el concepte d'”elements pertorbadors” els quals no figuren en la Llei de patrimoni cultural ni en la seva modificació, segons han pogut saber alguns mitjans locals.

“Seguirem el procés a la Batllia com toca, amb total normalitat, atès que trobem que el procediment emprat pel Govern és el correcte. Quan vam acabar el procés d’al·legacions es van recollir 5 d’un total de 200 propietaris concernits entre l’Església de Sant Esteve i la Casa de la Vall, i d’aquestes 4 ens l’han redirigit a tràmit judicial. Els propietaris tenen el seu dret a continuar defensant allò que creguin que està alineat amb les al·legacions presentades” ha proferit sobre l’assumpte ministra de Cultura, afegint que el recompte de persones es “va haver d’efectuar a través del Comú de la capital perquè l’administració general no tenia constància de tots ells, motiu pel qual no va arribar a tots els afectats”.

– Pendent d’ampliació –