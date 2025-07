Obertura de portes

El Funicamp enceta la temporada d’estiu amb noves propostes d’aventura i natura com una via ferrada guiada

La instal·lació encampadana estarà en funcionament fins al 8 de setembre, també amb activitats consolidades com les rutes en 4x4

El Funicamp obre avui les seves portes per donar inici a la temporada d’estiu, que s’allargarà fins al 8 de setembre en horari de 10.00 a 16.00 hores, amb l’últim viatge de pujada a les 15.00 (i a les 13.00 hores per a l’excursió a l’Orri del Cubil). Aquest servei torna a oferir l’oportunitat tant a residents com a visitants de gaudir de l’entorn natural i cultural de les muntanyes encampadanes a través d’un ampli ventall d’activitats per a tots els gustos i edats.

La consellera de Comunicació i Turisme, Verònica Solsona, i la directora del departament de Turisme, Anna Canals, han visitat aquest matí les instal·lacions del Funicamp acompanyades d’Enric Martínez, responsable de l’oficina de transformació de Grandvalira SAETDE. Durant el primer trajecte de la temporada, han compartit viatge amb els primers usuaris d’enguany fins a la zona de Solanelles, situada a més de 2.500 metres d’altitud, per copsar de primera mà les primeres impressions dels visitants.

Des d’allà, han completat l’experiència baixant amb el bus 4×4 fins a l’estany del Cubil, on també han vistat l’Orri, una de les excursions destacades d’aquest any. “L’obertura del Funicamp aquest estiu permetrà continuar gaudint de les activitats a la zona de Solanelles i Cubil, però també de la vall dels Cortals, que pren protagonisme aquest estiu”, ha destacat Solsona, qui ha afegit que “volem que estigui content i informat i que pugui gaudir realment de la natura i d’aquest entorn”.

Aquest estiu, els visitants comptaran amb una nova senyalització tant a peu del Funicamp, com a la parada intermèdia i a Solanelles. Aquesta senyalització indicarà de manera clara les diferents parades i les activitats o punts d’interès que es poden trobar a cadascuna d’elles. A més, s’han instal·lat altres nous punts de senyalització en diferents indrets de la parròquia, com ara l’Estany de les Abelletes al Pas de la Casa.