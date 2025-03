Les reformes dels entorns de la Casa de la Vall portaran a la creació d’espais més accessibles, lúdics i moderns

Aplegar el gaudi de tots els veïns i ciutadans d’Andorra fent un espai més accessible, lúdic i sobretot modernitzat és el principal objectiu que porten els treballs de remodelació de la Casa de la Vall i dels seus entorns, habilitant i acomodant la zona posterior de l’edifici per a un ús exclusivament públic i institucional. Així ho ha estipulat aquesta tarda el síndic general, Carles Ensenyat, juntament amb l’artífex i arquitecte que ha confeccionat els dissenys dels exteriors, Xavier Aleix. “L’última intervenció que es va fer a la Casa de la Vall va tenir lloc 63 anys enrere, i en el cas del seu pati uns 45. Sabem que aquesta part dels jardins estava especialment descuidada, i per això hem traçat el model actual que la reconduirà al segle XXI“, ha deslligat el síndic.

L’arquitecte que ha confeccionat els dissenys i les obres destinades als entorns de la Casa de la Vall, Xavier Aleix. | Consell General

La proposició es fa a demanda popular, com ha recordat Ensenyat, amb una millor accessibilitat i connexió de tot els espais adjacents a la casa i que dinamitzen la zona amb una major comunicació i ordenació dels accessos. De fet, una de les novetats més particulars que portarà aquesta renovació, que recordem tot just ha començat la seva primera fase amb l’excavació dels terrenys fins a finals d’any, serà la creació d’un teatre obert per acollir esdeveniments institucionals i culturals com ara petits espectacles musicals o de teatre, els quals també quedaran a disposició del Comú de la capital.

Es tracta d’un indret que se situarà al davant de dos túnels que connectaran directament amb el pont del Tossal i que “permetran l’accés rodat d’ambulàncies i de persones amb mobilitat reduïda, el qual també s’havia sol·licitat des de fa temps”, com bé ha matisat el síndic. Val a dir que aquesta graderia comptarà amb un aforament màxim per a unes 250 persones, amb la possibilitat d’ampliar-se fins a 300 ajuntant la part verda del darrere per a actes més multitudinaris i de gran importància, a més de la instal·lació d’un magatzem proper que servirà com a caseta pels actors i personal que hi treballin. També s’ha ressaltat que la zona estarà vigilada per personal de seguretat durant la nit i amb diferents càmeres de seguretat “per impedir bretolades o altres actes incívics”.

Per la seva part, Aleix ha explicat dues parts importants: d’una banda, que els treballs tenen un clar enfocament basat en la reducció de l’impacte visual i, per tant, de mantenir la gesta baixa, així com els arbres, perquè no tapin en cap moment la visió al monument emblemàtic (“el qual era un dels problemes que hi havia”); i per l’altre costat, que sabent que es treballa amb l’edifici “més important del país”, s’és molt curós amb les intervencions i que es “podria utilitzar uns microexplosius per retirar la penya d’uns forats, el qual és una de les parts més delicades i complexes de tot el procés”. A banda d’això, ha recordat que s’habilitarà una altra rampa que connectarà així la plaça del Consell General amb els entorns i que el cost total per a les tres fases d’execució de les obres s’estima en uns quatre milions d’euros.

Alguns dels veïns propers al monument històric i de la parròquia fent saber els seus neguits amb les obres. | Consell General

Finalment, s’ha produït una reunió amb els veïns de la zona afectada per les pròximes obres, comptant amb la presència del cònsol de la parròquia, Sergi González, per detallar el pla d’embelliment que es contempla al carrer Major i que està dividit en tres fases diferenciades.

“El Comú ha treballat en aquesta zona del barri antic des de 2016“, ha informat, esgrimint alhora que les obres del carrer Major comencen amb una primera fase de repavimentació i d’actualització de la xarxa d’aigua de l’antic carrer Major, així com amb nou enllumenat, i continuaran amb aquestes accions en una segona fase al carrer Anna Maria Janer i en una tercera per a 2026 per al carrer de la Vall i el carrer del Pui. El mandatari comunal ha esclarit en una pregunta que el Jambo Street d’enguany no se celebrarà a la part posterior de la Casa de la Vall i que es traslladarà a la renovada plaça del Poble.